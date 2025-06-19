В Подмосковье продолжают внедрять современные технологии для комфорта и безопасности жителей. Заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов в интервью 360.ru рассказал о новых цифровых решениях для коммунальной сферы, экологических инициативах и борьбе с нарушителями порядка.

— На нашем стенде Московской области есть большой такой блок, посвященный «Яндексу», новому сервису, который помогает отслеживать работу коммунальных служб в режиме реального времени. Если по-простому, как это работает?

— Да, тут очень важно, что помогает не только контролировать, а, самое главное, ключевое, в этом сервисе, то, что он помогает выполнять работу механизаторам, которые работают на коммунальной технике, на тракторах, на погрузчиках, и помогает дворникам. В чем суть этого сервиса? На самом деле он создан полностью по аналогии с продуктом под названием «Яндекс. Такси».

Коллеги взяли его за качественную основу. Только если в такси заказ приходит от клиента, который хочет куда-то переехать, из одной точки в другую, то здесь заказ — задачу — ставит муниципальное учреждение, власть, которая хочет, чтобы территория была чистая и убранная. Она хочет, чтобы это было сделано в срок, вовремя, с минимальными затратами. Как это происходит?

Самый простой пример понятный. У нас есть, допустим, уборка от снега зимой, летом — это промывание территории. Каждое наше учреждение отрисовывает (и сейчас эта работа уже почти завершена) маршрут движения техники на «Яндекс Картах». Это несложно делать. Достаточно простой есть конструктор у коллег. Соответственно, в системе есть сама схема движения техники по уборке территории. Туда заносятся данные водителя. Водитель ставит на телефон — сейчас на Android это уже готово — приложение, ну, как «Яндекс.Такси», такое же приложение, похожее, только там выглядит, как жилетка рабочая.

И уже заказ на уборку территории к нему прилетает от его руководителя, от диспетчера. Он пишет, например: «Сегодня в восемь утра, ты выходишь и убираешь территорию». Соответственно, к нему прилетает задача. Водитель ставит перед собой телефон, и сама программа за него полностью ведет весь маршрут движения, показывает, куда ехать, как доехать до точки начала выполнения маршрута, и, самое главное, как его выполнить наиболее коротким путем, эффективным.

И она закрашивает зеленым цветом пройденный маршрут и показывает процент выполнения работы. Если он не заехал в какой-то двор, который был отрисован, то он обратно его туда загоняет. Тем самым мы что получаем? Мы получаем оптимальный маршрут движения, сокращение до 20% расхода топлива и, самое главное, заезды во все точки двора для того, чтобы мы были убеждены, что территория почищена.

То же самое по дворникам. Также ставится задача, допустим, убрать контейнерную площадку. Также ему прилетает в приложение задача. Задач может быть очень много. Они могут быть на сегодня, на завтра. Если работа не выполнена в системе — тракторист по каким-то причинам половину территории не убрал, вернулся на базу — сразу в системе это видно. Видим, что вместо 100% выполнено 50%. По всем работникам появляется аналитика их работы ежедневной.

И мы, конечно, хотим в будущем эти данные привязать и к заработной плате (по аналогии с таксистами). Соответственно, у нас будут те, кто много работает, качественно и хорошо выполняет работу, они будут получать больше. Те, кто выполняет меньший объем работы и с меньшей точностью, соответственно, меньше. Ну, вот это коротко я постарался объяснить, в чем, собственно, идея этого продукта.

— А вот я как житель, если у меня двор не убран? То есть я не могу поставить точку, это только идет через начальство?

– По сути, это как некая жалоба. Она прилетает, и также ставится задача через «Яндекс» убрать эту территорию. И, соответственно, водителю прилетает задача. Вот это уже то, что я рассказал по схеме движения. Это плановая работа, а это — работа по заявкам. Заявки жители также оставляют через «Добродел», оттуда они будут перекачиваться в систему «Яндекса». И также прилетает задача в приложение водителю, либо дворнику, мастеру о том, что необходимо убрать территорию.

— Не хотите жителям тоже предоставить доступ к карте? Вот трактор едет, едет — доехал он до моего подъезда или нет?

— Это мы сейчас обсуждаем, но мы пока этого делать не будем, тем более мы эту серию только будем сейчас развивать, устанавливать. Но мы это уже обсуждаем.

Скажу честно, как идея, может быть, в будущем это появится по аналогии с движением автобуса. Это, действительно, вполне такая современная, новая история.

— Эффективность работы водителей уже изменилась благодаря этому сервису?

— Мы только пока тестировали, она появилась на Android два дня назад. Поэтому мы сейчас начинаем ее ставить. Это совсем новый продукт. Его не было. Он, собственно, появился, считайте, на днях. С ноября прошлого года шла разработка.

Поэтому, могу сказать, по пилотам, которые мы проводили, мы сравнивали очень просто. У нас же есть текучка кадров. Приходят новые люди. Раньше они как работали? У них есть просто карта на бумаге, где отрисованы маршруты. И они сами ставил эту карту и дальше ехали, выбирали территорию.

Мы проводили эксперименты в нескольких муниципалитетах, когда давали разным водителям, которые не знают территорию, ехать по «Яндекс» — этому продукту «Вектору» — и ехать по карте. И сравнивали результативность. Эффективность составила примерно 23%. Плюс, «Яндекс» показал, что убрана территория на 23% больше за это же время. И при этом количество километров уменьшилось. Потому что, когда ты ездишь, не знаешь территорию двора, ты, конечно, заезжаешь несколько раз в одни и те же дворы, в одни и те же проезды и тратишь больше топлива и времени.

Поэтому двухсторонняя эффективность. И мы считаем, что крайне важно для нас одновременно и качество уборки повышать, но и все-таки максимально экономить ресурсы.

— Ну, раз уже сделали тестовые заезды, как коммунальные службы реагируют?

— То что мы будем у них устанавливать эту программу, они узнали неделю-две назад, потому что мы рассказали всю идеологию, и вот буквально с сегодняшнего дня начинается работа по установке этой программы на телефоны. Тем более, что Android в основном используется у наших сотрудников, поэтому мы уже готовы сейчас ее «раскидывать».

Я не исключаю, что где-то, может быть, будет какое-то непонимание, сопротивление. Где-то. Не думаю, что это будет какой-то массовый характер иметь. Потому что — я с этого начал — здесь все-таки ключевое слово не контроль, а именно помощь. Контроль — вторичный.

У нас есть система контроля, на самом деле есть. Главное преимущество, что это позволяет самим работникам упрощать себе жизнь: ехать по маршруту, нигде не останавливаясь, не проверяя, и четко понимая задачи, которые им ставит руководитель, потому что они все будут подряд видны в системе. Мы считаем, — по крайней мере, мы встречались с директорами, с руководителями — в целом понимание есть.

— Это, кажется, ведь облегчит работу.

— А для руководителей это явная прозрачность, которой у них не было. То есть они будут точно знать процент выполнения каждым работником. То есть не просто общие, средние — у нас такие есть цифры –, а по каждому конкретному работнику. И, соответственно, дальше у них появляется уже и внутренний рейтинг этих работников, потому что сейчас такого инструмента нет. Ну, а для самих работников это инструмент, который упрощает. Именно вот эти причины говорят о том, что мы должны внедрение пройти достаточно безболезненно.

— Другой важный проект, над которым, я знаю, работают ваши ведомства, это установка фандоматов — сервис по установке фондоматов на территории Подмосковья.

— Да, это мы реализовали уже в феврале. Этот проект уже работает. Смысл очень простой. Муниципалитеты нанесли на карту три тысячи точек, где бы они хотели видеть наличие бака для сбора текстиля. Текстиль — это такая проблема для Московской области, вообще для всех, потому что текстиль, попадая на мусорные заводы, он в итоге попадает только на карту и укладывается. Это не товар, который подлежит продаже, — из-за загрязнения.

И, к сожалению, он в момент сортировки часто ломает оборудование, застревает, запутывается. Поэтому для нас важно, чтобы он не попадал в итоге на мусорные заводы. А бизнес берет текстиль и свойства картофельной переработки. То есть второе преимущество — мы экономим ресурсы планеты, беря то, что уже было создано.

Сервис очень простой. Бизнес заходит на наш портал госуслуг региональный, там есть услуга по установке баков. Есть точки. Нажимает, хочет выбрать точку, поставить свой бак. Нажимает на эту точку. В течение семи дней к нему приходит подписанный договор в электронном виде. Но задача бизнеса поставить в течение двух недель бак. Потому что договор без этого считается незаключенным.

Наша цель, ведь, не договоры заключать, а цель, чтобы появились баки. Мы запустили его (проект. – Прим. ред.) с февраля. На сегодня у нас более 300 договоров подписано. И почти 300 уже баков стоят. Это буквально за три-четыре месяца. Поэтому мы думаем, что за год порядка 1000 баков поставим — бизнес поставит их. Причем в таком простом механизме, когда даже нет взаимодействия с органами власти и с чиновниками, это тоже достаточно хороший плюс. Ну, а в итоге мы получаем еще экологическое решение частичное проблемы и снижение нагрузки на наши мусорные заводы.

— Так, а куда весь этот текстиль потом?

— Его берут переработчики. Если это хорошие какие-то материалы, то они используют, перепродают их. Если это невозможно уже использовать, они из этого делают волокна, перерабатывают их, и пускают на производство нового текстиля.

— Вот мы с вами сегодня про дворы говорили, про уборку. Я знаю, что вы ввели новые алгоритмы для мониторинга нарушителей во дворах и на детских площадках. Это что за сервис, как это работает, расскажите.

— Да, этот сервис основан на камерах «Безопасного региона». Когда мы видим какое-то нарушение, у нас срабатывает. У нас уже искусственный интеллект на многих камерах стоит. Допустим, человек — самая классическая история — не захотел при ремонте квартиры выносить это (мусор. – Прим.ред.) на контейнерную площадку и все это вывалил возле подъезда.

Камера фиксирует нарушения за наличие мусора. На этом основании у нас есть право оштрафовать управляющую компанию за наличие мусора. Но при этом мы взаимодействуем с УК. Наша задача, все-таки, чтобы житель, виновник, был наказан, и таких нарушений было меньше.

Мы вместе с управляющей компанией находим этого жителя. Она направляет обращение в органы полиции, которые имеют право требовать паспорт, работать с данными. И в конечном итоге нарушителя удается привлечь к ответственности.

Мы не так давно начали это делать. У нас по Уголовному кодексу штрафов уже более 300, а жителей — более 60 за этот период. Тоже где-то в феврале–марте мы начали этот проект. И аналогичный сервис совсем недавно мы запустили по детским площадкам, там, где стоят камеры «Безопасного региона». И первые 10 штрафов выписали.

— А какого рода нарушения там могут быть на детской площадке? Это вот что фиксируется?

— Они фиксируют сброс мусора. Это обычно то, что мы видим, по камерам наблюдаем. Это такие компании небольшие, которые собираются вечером на детской площадке, иногда распивают напитки или просто сидят там долгое время и оставляют мусор вне положенных мест. Этот факт сбрасывания мы фиксируем через камеры.

Дальше также с управляющей компанией находим этого человека. Понятно, что мы находим пока не всех. Здесь эта технология требует уже более углубленного внедрения биометрии. Но процент какой-то, достаточно немаленький, мы находим и будем находить.

Поэтому, если человек системно это делает, то он обязательно попадется. Мы этим хотим показать всем, что ситуация с мусором, с культурой, она все-таки в наших руках. Штрафы — это один из инструментов, который используется во всем мире, и мы будем тоже его развивать.

— И вот еще один проект по внедрению электронного голосования для собственников жилья. Насколько я помню, уже внедрялось что-то подобное в Подмосковье. Что нового на этот раз?

— Очень важно, что у нас технологии меняются, продукты появляются разные. Сейчас мы всех жителей, управляющие компании стимулируем к тому, чтобы они ставили на телефоны мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Оно связано с базой Росреестра, с самими госуслугами, и позволяет в этой системе проводить электронные голосования, принимать решения.

И вот мы максимально с начала года вместе с главами, с муниципалитетами ведем эту работу. На сегодня уже более трех тысяч домов в области перешло на электронное голосование. То есть они будут принимать решение только в электронном виде. Это уже более пяти процентов от всего жилого фонда.

А так, конечно, мы хотим до конца года выйти на цифру 50%. Это наша цель. Ну, а через два года — 100%, мы сейчас ставим такую задачу. Это достаточно понятное прямое управление домом, которое, самое главное, все-таки избавляет от фальсификаций протоколов, которые, к сожалению, имеют место быть. Это мы видим, нам вступают жалобы, обращения в органы полиции, прокуратуру. История с системой голосования ГИС ЖКХ в электронном виде, она, на самом деле, позволяет эту проблему полностью устранить.

Пока без личного общения и разъяснения, как это поставить и как это работает, процесс не идет. Надо обходить квартиры, рассказывать. Здесь прямой контакт нужен. Это тоже вопрос времени, когда уже люди будут узнавать: «А, и ты перешел».

Тем не менее, процесс идет, и это хорошо. Сейчас уже почти вышли на один процент в неделю показатели.