Умные камеры и автоматические выплаты. Воробьев представил делегации из ЯНАО цифровые достижения Подмосковья

В Подмосковье прибыла делегация из Ямало-Ненецкого автономного округа. О программе, которую подготовили для гостей, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Делегацию возглавил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Группа, которая прибыла в Московскую область для обмена лучшими практиками, состоит из более чем 30 руководителей ключевых направлений социальной сферы, блока развития, а также глав муниципалитетов. «Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно, было о чем задуматься. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом», — отметил Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/3 Фото: Александра Степанова 2/3 Фото: Александра Степанова 3/3

Губернатор обратил внимание на важность ответственного отношения к ресурсам, а также своевременного оказания услуг, в том числе уборки снега, строительства новых школ и благоустройства парков.

«В большом регионе (9,1 миллиона человек) наша задача — максимальное автоматизировать процессы в части безопасности дорожного движения, благоустройства, модернизации ЖКХ и т. д. И цифра, и искусственный интеллект здесь приходят на помощь. У нас в этом году уже 67 проектов завязаны на использование ИИ», — отметил Воробьев. Особенности центра управления регионом В Подмосковье в конце 2018 года начал действовать центр управления регионом. Позже такую практику в соответствии с поручением главы государства распространили на другие субъекты. Сейчас в центре работают 80 сотрудников, представляющих 20 подмосковных министерств.

Фото: Александра Степанова 1/5 Фото: Александра Степанова 2/5 Фото: Александра Степанова 3/5 Фото: Сергей Шешин 4/5 Фото: Сергей Шешин 5/5

Система обрабатывает сообщения от жителей, которые они отправили на разные порталы и горячие линии. Их оперативно направляют исполнителям, что позволяет рассматривать обращения в срок до восьми дней.

Такой подход позволил удовлетворить почти 11 миллионов запросов. Работа информационного центра Гостям также объяснили принципы работы созданного в 2023 году информационного центра, координирующего работу администраций округов, ведомств, а также средств массовой информации и соцмедиа. Сотрудники присваивают каждому запросу статус, а специалисты создают новости и размещают их в уникальной системе под названием «Терминал», чтобы впоследствии распространить по редакциям. Таким образом, сведения быстро доходят до жителей и гостей Подмосковья.

Фото: Сергей Шешин 1/4 Фото: Сергей Шешин 2/4 Фото: Сергей Шешин 3/4 Фото: Сергей Шешин 4/4

«Московская область — один из передовых регионов по многим управленческим практикам, всем ключевым направлениям социально-экономического развития. В сфере современных информационных решений, развития искусственного интеллекта у вас точно есть чему поучиться. По многим направлениям вы — первые в стране, за вами тянутся», — отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Он выразил уверенность в том, что обмен опытом будет полезен, а межрегиональная дружба даст хорошие плоды. Внедрение искусственного интеллекта Сейчас в Московской области развивают 67 ИИ-проектов, а в планах на 2026-й — еще 15. Среди них — создание умного агента для юристов, который будет отслеживать изменения нормативно-правовых актов и создавать проекты постановлений. Для удобства и безопасности жителей и гостей в Подмосковье работают свыше 80 тысяч видеокамер, оснащенных искусственным интеллектом. Они оценивают состояние дворов, а нейросеть автоматически создает задачи для выполнения работ. Устройства также следят за соблюдением правил парковки, что позволило сократить число нарушений на 40%. Система «Умный ФОК», в свою очередь, определяет загруженность спортивных объектов и позволяет составить оптимальное расписание.

Региональный портал государственных услуг также оснастили искусственным интеллектом для проверки документов. Только в прошлом году нейросети обработали свыше 3,8 миллиона бумаг. Пользователям на сайте автоматически предоставили 418 тысяч услуг, касающихся выплат, оформления пособий и социальных карт. И система будет развиваться.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Экономический эффект от применения ИИ-технологий за минувшие четыре года превысил 2,5 миллиарда рублей. Посещение Центра содействия строительству Делегацию пригласят на экскурсию в созданный в 2017 году Центр содействия строительству, где сейчас трудятся 75 представителей 20 ведомств. Благодаря его работе срок получения разрешений на возведений зданий сократился с трех лет до семи месяцев. Сейчас центр сопровождает около шести тысяч проектов. В сфере строительства также успешно применяют искусственный интеллект, который формирует дорожную карту проектов. Топографические планы, а также документацию позволяет в течение двух недель согласовать сервис «ВсеСети». В регионе также планируют начать использовать услугу «Смартчек» — нейросети будут самостоятельно проверять комплект документов, которые требуются, чтобы получить разрешение на строительство и проверку проекта на соответствие требованиям. Управление сферой ЖКХ Гости также узнают о работе Единого центра управления жилищно-коммунальным комплексом Московской области. Около 2,3 тысячи котельных региона оснастили датчиками, определяющими давление и температуру. Кроме того, их установили в центральных тепловых пунктах, водозаборных узлах, канализационно-насосных и очистных станциях. Бот анализирует сведения, а если параметры меняются, система автоматически отправляет сигнал диспетчеру ресурсоснабжающей организации и центральному оператору центра. Такой подход дал возможность сократить время реагирования на неполадки до 15 минут, а устранение аварий в сфере теплоснабжения теперь занимает в среднем около 4,5 часа.

Фото: Александра Степанова 1/6 Фото: Александра Степанова 2/6 Фото: Александра Степанова 3/6 Фото: Александра Степанова 4/6 Фото: Александра Степанова 5/6 Фото: Александра Степанова 6/6

Группа гостей из ЯНАО также побывает в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подольске, осмотрит Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске, Технолицей имени В. И. Долгих, а также посетит Мытищинскую теплосеть, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре и осмотрит некоторые другие учреждения.