Умная ферма. Как хозяйство в Подмосковье стало IT-лабораторией

Ферма под Сергиевым Посадом превратилась в ИТ-лабораторию. Здесь коровы носят умные ошейники, которые подключили к цифровой платформе. Искусственный интеллект следит за здоровьем стада, ставит задачи сотрудникам и повышает удои.

От семейного дела — к агро-гиганту

Для фермера Олега Хохунова животноводство — не просто бизнес, а продолжение семейной истории. Его отец основал хозяйство в деревне Кузьмино в 2000 году, имея всего с 50 коров.

Сегодня стадо выросло до более чем 2,5 тысячи животных, а сама ферма стала одним из самых технологичных комплексов в регионе. Хохунов подчеркнул, что без цифровых решений современное сельское хозяйство уже невозможно.

«Современная ферма — однозначно цифровая, высокотехнологичная и эффективная. Без IT-решений это просто не работает», — сказал он.

Секрет повышения надоев — в технологиях

Благодаря масштабной цифровизации Олег Хохунов стал победителем конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Министерства сельского хозяйства. Его команда разработала умные ошейники с искусственным интеллектом, роботов для доения и платформу, которая видит состояние каждой коровы.

«Мы выросли по продуктивности более чем на 10% — при тех же кормах и генетике. Животные меньше стрессуют и дают больше молока», — говорит Олег.

Ошейники позволяют отслеживать состояние животных в реальном времени и оперативно реагировать на любые изменения.