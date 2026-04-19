Умная ферма. Как хозяйство в Подмосковье стало IT-лабораторией
Ферма под Сергиевым Посадом превратилась в ИТ-лабораторию. Здесь коровы носят умные ошейники, которые подключили к цифровой платформе. Искусственный интеллект следит за здоровьем стада, ставит задачи сотрудникам и повышает удои.
От семейного дела — к агро-гиганту
Для фермера Олега Хохунова животноводство — не просто бизнес, а продолжение семейной истории. Его отец основал хозяйство в деревне Кузьмино в 2000 году, имея всего с 50 коров.
Сегодня стадо выросло до более чем 2,5 тысячи животных, а сама ферма стала одним из самых технологичных комплексов в регионе. Хохунов подчеркнул, что без цифровых решений современное сельское хозяйство уже невозможно.
«Современная ферма — однозначно цифровая, высокотехнологичная и эффективная. Без IT-решений это просто не работает», — сказал он.
Секрет повышения надоев — в технологиях
Благодаря масштабной цифровизации Олег Хохунов стал победителем конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Министерства сельского хозяйства. Его команда разработала умные ошейники с искусственным интеллектом, роботов для доения и платформу, которая видит состояние каждой коровы.
«Мы выросли по продуктивности более чем на 10% — при тех же кормах и генетике. Животные меньше стрессуют и дают больше молока», — говорит Олег.
Ошейники позволяют отслеживать состояние животных в реальном времени и оперативно реагировать на любые изменения.
«Арка»: платформа, которая видит все
Ключевым элементом цифровизации стала система «Арка», разработанная совместно с учеными МФТИ. Она хранит полную «историю жизни» каждой коровы: статус животного, график лактации, медицинские процедуры, действия специалистов.
«Мы можем в любой момент посмотреть, что происходило с животным — какие манипуляции проводил врач, зоотехник или осеменатор», — объяснили разработчики.
Кроме того, система автоматически ставит задачи сотрудникам и позволяет руководству круглосуточно контролировать ключевые показатели фермы.
Инженерия под реальные условия
Все устройства создаются с учетом специфики фермы — высокой влажности, загрязнений и нагрузок. Датчики и ошейники рассчитаны на срок службы до 10 лет и оснащены системой постоянной подзарядки. Инженеры отмечают высокую точность работы.
«За счет продуманной электроники и алгоритмов мы достигаем точности определения состояний животных до 90–95%», — рассказали инженеры.
Дополнительно используется световая индикация, которая помогает быстро найти нужную корову даже в большом стаде.
Ферма как IT-компания
Сегодня такие хозяйства все больше напоминают технологические стартапы. Здесь пишут код, тестируют алгоритмы и внедряют искусственный интеллект.
Ферма под Сергиевым Посадом — наглядный пример того, как аграрная отрасль меняется прямо сейчас: от традиционного труда к цифровой экосистеме, где каждое решение основано на данных. И, судя по результатам, именно за такими умными фермами — будущее всей молочной индустрии.