В Химках запустили строительство станции «Монумент» на третьей линии Московских центральных диаметров. Старт проекту дали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

В торжественной церемонии закладки первого камня также участвовал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Станция «Монумент» появится на участке между остановками «Химки» и «Молжаниново» МЦД-3. Она упростит перемещение для жителей комплексов «Солнечная система» и «Две столицы», которые обращались к главе государства Владимиру Путину с просьбой о строительстве пункта во время прямой линии. В общей сложности станция будет обслуживать около 28,5 тысячи человек, проживающих в пешей доступности, в том числе в ЖК «Ленинградский», «Мишино», кварталах Новокуркино, Новые Химки и Клязьма-Старбеево. «Наш президент всегда подчеркивает важность партнерских отношений. Когда мы имеем партнеров в лице РЖД, Москвы, правительства РФ, можно реализовывать очень смелые и нужные жителям проекты», — обратил внимание Андрей Воробьев.

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Станцию оборудуют лифтами, эскалаторами. Она позволит пассажирам быстро и комфортно добираться до столицы.

«Удобное транспортное сообщение — это критически важно. Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная. Потому что люди смогут экономить огромное количество времени. Это безопасно, это удобно. Я благодарен команде РЖД, потому что не было случаев, когда бы наш запрос оставался без ответа. Очень надеемся, что в конце 2027 года эта современная станция будет радовать наших жителей», — подчеркнул губернатор. Сейчас дорога до действующих транспортных узлов занимает у жителей близлежащих кварталов значительно больше времени. До остановки «Химки» на автобусе или маршрутке можно добраться за 15–30 минут, а путь пешком до «Молжаниново» занимает около 30–35 минут. Поездка на автобусе до станции метро «Ховрино» составляет порядка 30–40 минут. После открытия остановки «Монумент» путь до платформы для жителей ближайших домов сократится примерно до 10 минут пешком. С МЦД-3 можно будет без пересадок доехать до центра Химок и станции метро «Ховрино» примерно за восемь минут, а также продолжить поездку в сторону Люберец, Жуковского и Раменского. Какой будет новая станция Транспортно-пересадочный узел будет включать две пассажирские платформы с навесами, два вестибюля и крытый зал над железнодорожными путями. Для пассажиров установят эскалаторы, лифты и турникеты. Инфраструктуру адаптируют для маломобильных жителей, родителей с колясками и людей с тяжелым багажом.

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Возле станции проложат пешеходные дорожки, оборудуют велопарковки и проведут озеленение. Также предусмотрены две автобусные площадки, парковка на 300 автомобилей и места для такси.

Сейчас специалисты подготавливают территорию: до начала основных работ необходимо перенести инженерные коммуникации. «Железная дорога соединяет дальние расстояния, пригород интенсивно работает, соответственно, здесь будут обеспечены не только железнодорожные перевозки, но и все для удобства жителей — переход через ж/д пути и т. д. Это совместный концепт, разработанный с правительством Подмосковья: три лифта, шесть эскалаторов, новая навигация. Все это здесь будет реализовано», — сказал Олег Белозеров. Станцию разместят рядом с памятником «Противотанковые ежи», посвященным защитникам Москвы. Именно поэтому жители предложили название «Монумент»: в голосовании на портале «Добродел» приняли участие более 3,5 тысячи человек. Денис Кравченко отметил, что новый объект жители ждали давно.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Строительство новой станции — очень важное решение, поскольку почти для 30 тысяч жителей Химок улучшится транспортная доступность, связь с Москвой, микрорайонами города и другими населенными пунктами нашего Подмосковья. Этого решения люди давно ждали, мы получали от них наказы», — отметил Денис Кравченко.

Развитие МЦД и обновление железнодорожной инфраструктуры МЦД-3 связал северо-западные и юго-восточные территории столичного региона и обеспечил более удобные поездки для более чем трех миллионов человек. В частности, жители Химок получили возможность без пересадок через Москву добираться до Выхина, Люберец, Жуковского и Раменского. В общей сложности четыре диаметра, созданные при поддержке президента, ежедневно перевозят около 1,4 миллиона пассажиров из Москвы и Подмосковья. Первые два маршрута — МЦД-1 и МЦД-2 — открыли в ноябре 2019 года, МЦД-3 и МЦД-4 заработали в августе и сентябре 2023-го. Одновременно регион благоустраивает территории возле станций: там появляются комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные маршруты и современные опоры освещения. Также ремонтируют тротуары и дороги, обновляют разметку парковочных зон и переходов.

Еще одним совместным с РЖД проектом станет капитальный ремонт железнодорожного вокзала «Дмитров». Ежедневно им пользуются около 15 тысяч пассажиров. Работы запланированы на 2027–2028 годы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2