29 октября 2026 17:04 Улучшение качества воды для 50 тысяч жителей. Воробьев — о реконструкции очистных сооружений в Одинцове Воробьев: реконструкцию очистных сооружений в Одинцове завершат весной 2027 года Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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В микрорайоне Верхний Посад Одинцовского округа продолжается масштабное обновление очистных сооружений, обеспечивающих водоотведение для десятков тысяч жителей. О процессе реконструкции и сроках завершения работ рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки на объект.

Комплекс, который построили в 1987 году, сегодня обслуживает около 50 тысяч человек. К нему подключены 238 многоквартирных домов, более полутора тысяч частных домовладений и свыше 20 социальных учреждений. Модернизация инфраструктуры началась в 2023 году.

Фото: Сергей Шешин

«Проект по их реконструкции реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача — модернизировать очистные без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки. Важно, чтобы было понимание по всему, что касается гидроизоляции, инженерных работ и мы могли качественно улучшить здесь экологическую ситуацию, повысить комфорт жителей», — сказал Андрей Воробьев.

На сегодняшний день строительная готовность комплекса достигла 67%. Подрядная организация занимается монтажом каркаса цеха механического обезвоживания осадка и устройством внутренних инженерных коммуникаций на территории объекта.

Фото: Сергей Шешин 1/2 Фото: Сергей Шешин 2/2

Вместо устаревшего оборудования здесь создают современную систему с полным циклом очистки. После запуска обновленные сооружения смогут перерабатывать порядка 12,5 тысячи кубометров сточных вод ежедневно. Такой производительности будет достаточно для всех потребителей, подключенных к комплексу.

«Мы осуществляем строительство нового блока полного цикла, чтобы вывести из эксплуатации старую технологию и, соответственно, перейти на новую. Мощности обновленных очистных будет достаточно, чтобы обеспечить всех подключенных потребителей. Планируем завершить работы в марте-мае 2027 года и примерно до полугода закладываем на полный переход на новую технологию», — рассказал представитель подрядчика Олег Гладков.

Фото: Сергей Шешин 1/2 Фото: Сергей Шешин 2/2

Реконструкция позволит повысить надежность коммунальной системы Одинцовского округа и улучшить качество очистки сточных вод, что положительно скажется на экологической обстановке и условиях жизни местного населения.