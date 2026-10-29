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    Улучшение качества воды для 50 тысяч жителей. Воробьев — о реконструкции очистных сооружений в Одинцове

    Воробьев: реконструкцию очистных сооружений в Одинцове завершат весной 2027 года

    Фото: Сергей Шешин

    В микрорайоне Верхний Посад Одинцовского округа продолжается масштабное обновление очистных сооружений, обеспечивающих водоотведение для десятков тысяч жителей. О процессе реконструкции и сроках завершения работ рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки на объект.

    Комплекс, который построили в 1987 году, сегодня обслуживает около 50 тысяч человек. К нему подключены 238 многоквартирных домов, более полутора тысяч частных домовладений и свыше 20 социальных учреждений.

    Модернизация инфраструктуры началась в 2023 году.

    Фото: Сергей Шешин

    «Проект по их реконструкции реализуем с привлечением федеральных средств. Главная задача — модернизировать очистные без остановки приема стоков. Старые аэротенки продолжают работать, пока рядом строятся новые блоки биологической очистки и доочистки. Важно, чтобы было понимание по всему, что касается гидроизоляции, инженерных работ и мы могли качественно улучшить здесь экологическую ситуацию, повысить комфорт жителей», — сказал Андрей Воробьев.

    На сегодняшний день строительная готовность комплекса достигла 67%. Подрядная организация занимается монтажом каркаса цеха механического обезвоживания осадка и устройством внутренних инженерных коммуникаций на территории объекта.

    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Вместо устаревшего оборудования здесь создают современную систему с полным циклом очистки. После запуска обновленные сооружения смогут перерабатывать порядка 12,5 тысячи кубометров сточных вод ежедневно. Такой производительности будет достаточно для всех потребителей, подключенных к комплексу.

    «Мы осуществляем строительство нового блока полного цикла, чтобы вывести из эксплуатации старую технологию и, соответственно, перейти на новую. Мощности обновленных очистных будет достаточно, чтобы обеспечить всех подключенных потребителей. Планируем завершить работы в марте-мае 2027 года и примерно до полугода закладываем на полный переход на новую технологию», — рассказал представитель подрядчика Олег Гладков.

    Фото: Сергей Шешин
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    Фото: Сергей Шешин
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    Реконструкция позволит повысить надежность коммунальной системы Одинцовского округа и улучшить качество очистки сточных вод, что положительно скажется на экологической обстановке и условиях жизни местного населения.

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