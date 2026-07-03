Участников патриотического автопробега встретили на площади Славы в Серпухове

В Серпухове 2 июля встретили участников патриотического автопробега «Города-герои. Дорогами народного ополчения», посвященного 85-летию формирования народного ополчения 1941 года. Акция, организованная Московской городской думой, проходит второй год подряд.

В этом году мероприятие объединило три маршрута: северный, западный и южный, охватившие 18 регионов страны. Южная колонна стартовала в Новороссийске, посетила Крымск, Волгоград, Тулу и другие города воинской славы, где проходили встречи с ветеранами и молодежью, патриотические мероприятия и показы документального кино. Серпухов стал последней остановкой перед общим финишем в Москве. На площади Славы участников приветствовала заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева. Она напомнила, что город носит звание города воинской доблести, как и входящее в состав округа Протвино, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои.

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«И каждый год 22 июня мы собираемся здесь и на Рубеже обороны, чтобы вспомнить тех, кто сделал все для нашего мира», — отметила Оксана Лебедева.

Как отметил Герой Российской Федерации и полковник Владимир Захаров, автопробег призван напомнить о вкладе добровольцев в общую Победу. За неделю участники преодолели маршрут через несколько городов-героев и городов воинской славы, а завершится акция в Москве. «Машины не подводят: автозавод „Москвич“ предоставил брендированные автомобили, на которых обозначены все города маршрута», — заметил Захаров. Депутат Московской городской думы Антон Шкаплеров подчеркнул, что речь идет не только об автопробеге, но и о просветительском форуме.

Фото: фото администрации г.о. Серпухов 1/6 Фото: фото администрации г.о. Серпухов 2/6 Фото: фото администрации г.о. Серпухов 3/6 Фото: фото администрации г.о. Серпухов 4/6 Фото: фото администрации г.о. Серпухов 5/6 Фото: фото администрации г.о. Серпухов 6/6

«В 1941 году Сталин призвал гражданских людей добровольно вступить в народное ополчение для защиты Родины. Наша главная цель — донести до молодежи эту историю. Победа была завоевана не только армией, но и сотнями тысяч добровольцев, которые по зову сердца взяли оружие. Это обычные люди, без военной выучки, но с огромной любовью к своей земле», — пояснил депутат,

Во время остановок участникам и жителям показывали фильм режиссера Игоря Угольникова о Московском народном ополчении. После торжественной встречи в Серпухове также состоялся показ картины и ее обсуждение.