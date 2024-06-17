Цифровая эволюция свадеб. Подмосковье представило уникальный портал для молодоженов

Онлайн-сервис для организации свадеб продолжает набирать популярность в Московской области. С помощью сайта жители региона могут выбрать локацию для проведения бракосочетания, не выходя из дома. Он также позволяет венчаться в храмах.

Новый портал объединяет в себе массу полезной информации: более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Среди самых популярных локаций — музей-усадьба «Архангельское», парк «Пехорка», дворец бракосочетаний № 1 «Барвиха», парк «Патриот» и многие другие.

При этом свадьбу можно провести даже в чистом поле или выбрать собственную локацию для торжественного мероприятия.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отмечала, что ежегодно на территории региона регистрируют брак около 50 тысяч пар. Все чаще молодожены предпочитают организовывать церемонии на открытом воздухе, а не в стенах ЗАГСа.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», — подчеркивала она.

На портале также можно найти полезную информацию о процессе бракосочетания, включая советы по выбору локации, интерьера, новости мира моды и другие статьи. Его разработка стала результатом процесса цифровизации услуг в регионе.