Цифровая эволюция свадеб. Подмосковье представило уникальный портал для молодоженов

Жителям Подмосковья напомнили про онлайн-сервис по выбору места свадьбы

Фото: wedding.mosreg.ru

Онлайн-сервис для организации свадеб продолжает набирать популярность в Московской области. С помощью сайта жители региона могут выбрать локацию для проведения бракосочетания, не выходя из дома. Он также позволяет венчаться в храмах.

Новый портал объединяет в себе массу полезной информации: более 60 разнообразных площадок бракосочетания, возможность организации выездной регистрации, в том числе в парках, и многое другое. Среди самых популярных локаций — музей-усадьба «Архангельское», парк «Пехорка», дворец бракосочетаний № 1 «Барвиха», парк «Патриот» и многие другие.

Фото: wedding.mosreg.ru
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Фото: wedding.mosreg.ru
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Фото: wedding.mosreg.ru
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При этом свадьбу можно провести даже в чистом поле или выбрать собственную локацию для торжественного мероприятия.

Фото: wedding.mosreg.ru
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Фото: wedding.mosreg.ru
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Фото: wedding.mosreg.ru
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Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отмечала, что ежегодно на территории региона регистрируют брак около 50 тысяч пар. Все чаще молодожены предпочитают организовывать церемонии на открытом воздухе, а не в стенах ЗАГСа.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся учитывать пожелания наших жителей. Теперь будущим супругам достаточно выбрать место для важного события и подать заявление на выбранную дату», — подчеркивала она.

На портале также можно найти полезную информацию о процессе бракосочетания, включая советы по выбору локации, интерьера, новости мира моды и другие статьи. Его разработка стала результатом процесса цифровизации услуг в регионе.

Фото: wedding.mosreg.ru

Кроме того, недавно стало известно, что с помощью портала можно будет выбрать храм, чтобы провести обряд венчания. Венчание — это церковное таинство, которое совершается над верующими людьми.

При этом в Московской области отмечается повышенный спрос на венчание в последние несколько лет. Это объясняется тем, что в регионе проживает большое количество православных христиан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил участника СВО со свадьбой. Он пожелал молодоженам семейного счастья и крепкой любви.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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