Центр развития промышленной робототехники расширят во Фрязине по соглашению на ПМЭФ
Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о развитии центра робототехники во Фрязине
Автоматизация и роботизация производств остается в Подмосковье одной из приоритетных задач. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и компания-лидер по производству отечественных лазеров «ВПГ Лазеруан» заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026.
Документ подписал генеральный директор предприятия Сергей Размахаев.
Совместная работа даст возможность расширить Центр промышленной робототехники во Фрязине. Он также стал базой для специализированных образовательных программ.
Наш инвестор «ВПГ Лазеруан» — сегодня единственный в России серийный производитель волоконных лазеров мирового уровня. Его технологии во многом опережают время, а в линейке более 600 видов сложнейших приборов — от промышленных до медицинских. Важно, что компания думает на перспективу, развивает роботизацию и готова делиться опытом.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Подмосковье намерено позволять компаниям использовать мощности центра на льготных условиях или безвозмездно.
«Это поможет небольшим производствам Подмосковья модернизировать свои цеха, стать более конкурентоспособными. А подготовка молодых кадров на базе центра позволит нашим заводам получать высококлассных специалистов, умеющих управлять умным оборудованием», — добавил губернатор.
Центр развития промышленной робототехники открыли в 2025 году. Проект реализовали с использованием гранта от Минпромторга в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».
На площадке сосредоточены главные компетенции компании в сфере производства лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Новое подразделение, в свою очередь, сконцентрировано на образовательных программах для подготовки кадров и оказании услуг предприятиям.
Процесс создания центра планируют полностью завершить в следующем году.
Мы давно вынашивали идею построить во Фрязине передовую площадку, где будут объединены производство и обучение специалистов в сфере промышленной робототехники. Запуск грантовой программы позволил нам оформить эти замыслы в детально проработанный проект и представить его на конкурс. Наша победа стала подтверждением того, что экспертное сообщество разделяет нашу оценку: этот проект актуален и востребован.
Сергей Размахаев
генеральный директор «ВПГ Лазеруан»
В дальнейшем предприятие планирует внедрять в свои комплексы искусственный интеллект, расширяя их возможности и функционал.
Первые проекты на роботизированных ячейках с собственным ИИ планируют реализовать уже в этом году.
«ВПГ Лазеруан» — индустриальный партнер проекта «Профессионалитет». Компания вместе с техникумом имени С. П. Королева запустила программу обучения.
Студенты имеют возможность освоить программирование и наладку комплексов для лазерной сварки, а также другие навыки.