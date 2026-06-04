Центр развития промышленной робототехники расширят во Фрязине по соглашению на ПМЭФ

Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о развитии центра робототехники во Фрязине

Автоматизация и роботизация производств остается в Подмосковье одной из приоритетных задач. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и компания-лидер по производству отечественных лазеров «ВПГ Лазеруан» заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2026.

Совместная работа даст возможность расширить Центр промышленной робототехники во Фрязине. Он также стал базой для специализированных образовательных программ.

Наш инвестор «ВПГ Лазеруан» — сегодня единственный в России серийный производитель волоконных лазеров мирового уровня. Его технологии во многом опережают время, а в линейке более 600 видов сложнейших приборов — от промышленных до медицинских. Важно, что компания думает на перспективу, развивает роботизацию и готова делиться опытом.

«Это поможет небольшим производствам Подмосковья модернизировать свои цеха, стать более конкурентоспособными. А подготовка молодых кадров на базе центра позволит нашим заводам получать высококлассных специалистов, умеющих управлять умным оборудованием», — добавил губернатор.

Центр развития промышленной робототехники открыли в 2025 году. Проект реализовали с использованием гранта от Минпромторга в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации».

На площадке сосредоточены главные компетенции компании в сфере производства лазерных автоматизированных и роботизированных комплексов. Новое подразделение, в свою очередь, сконцентрировано на образовательных программах для подготовки кадров и оказании услуг предприятиям.

Процесс создания центра планируют полностью завершить в следующем году.