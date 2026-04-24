Трудоустройство подростков и внедрение ИИ. Что молодежь Подмосковья предложила внести в народную программу?

Итоги выполнения народной программы по семейной и молодежной политике за последние пять лет обсудили на круглом столе в Балашихе. В ходе встречи были собраны предложения педагогов, молодежи, представителей общественных организаций в новый программный документ.

Молодогвардейцы и студенты в формате деловой игры «Город перемен» внесли несколько предложений. Среди них — привести в порядок подходы к электричкам и всю инфраструктуру МЦД в Подмосковье, построить большой коворкинг-центр, а также открыть сквер в честь героев СВО.

Организовать занятость подростков и расширить программу по получению рабочих профессий в школах предложил руководитель подмосковного отделения «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев.

Он поблагодарил фракцию «Единой России» в региональном парламенте за областной закон о господдержке студотрядов и отметил помощь партии на федеральном уровне. Это налоговые льготы для работодателей, которые привлекают студенческие отряды, возможность обучения рабочим профессиям и другие меры.

«У нас тысячи ребят, которые готовы работать уже с 14 лет. Однако не все работодатели готовы трудоустраивать несовершеннолетних. Это связано с определенными рисками, проверками и так далее. Хотел бы предложить детализировать программу трудоустройства, разъяснить нормативную базу, чтобы предприятия могли уверенно брать ребят на работу», — сказал Павел Ковалев.

Директор Ногинского колледжа Андрей Чистов рассказал об успешном примере трудоустройства своих студентов и предложил масштабировать этот опыт на весь регион.

«Выпускник должен не просто знать теорию, но и уметь работать руками, дружить с искусственным интеллектом и знать, как его применять. Ребят уже пригласили на работу, несмотря на то что они пока учатся. В связи с этим у меня предложение масштабировать наш опыт: получить банк кейсов от предприятий по подобным задачам и системно продолжать внедрять технологии искусственного интеллекта в школах, колледжах, вузах, а может быть, и в совместных проектах», — предложил он.

Кристина Дидяева, председатель родительского комитета одного из садов Балашихи, считает, что в народную программу нужно внести капремонт учреждения.

«В детсаду много кружков, есть музей, а педагоги проводят яркие мероприятия с участием родителей. Родителям все это очень нравится. Но состояние детского сада уже не соответствует времени. Нам бы хотелось, чтобы наши дети и педагоги занимались в чистом и светлом пространстве», — сказала Кристина.

Секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов отметил, что все предложения «очень живые и конкретные».

«Когда инициатива идет от студентов, молодых родителей, трудовых коллективов — это и есть настоящая народная программа. Будем такие предложения детально прорабатывать», — сказал Игорь Брынцалов.

Внести свои предложения в новую народную программу «Единой России» может любой житель Подмосковья. Инициативы принимают в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, а также на сайте естьрезультат.рф.