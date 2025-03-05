Трехсторонний договор о реализации проекта «Здравконтроль» подписали в Подмосковье

В Доме правительства Московской области подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Прокуратурой, Общественной палатой и Министерством здравоохранения региона. Документ определяет порядок совместной работы по федеральному проекту «Здравконтроль». Его запустили в 2020 году при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

​«Проект успешно реализуется уже более пяти лет и поддерживается как исполнительной, так и законодательной ветвями власти. Недавно мы получили положительное заключение о проекте от Росздравнадзора. Это подтверждает его важность и эффективность. Следует признать, что „Здравконтроль“ наиболее активно развивается в Подмосковье: в региональных медицинских чатах состоят свыше 270 тысяч участников, что составляет более 37% от всех пользователей наших чатов в стране», — подчеркнул глава Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов.

По его словам, проект получил поддержку на федеральном уровне. Прокурор Московской области Сергей Забатурин добавил, что Генпрокуратура России также считает его важным инструментом общественного контроля в медицине.

«Общественная палата обладает законным правом осуществлять общественный контроль, и она делает это эффективно. Для нас важно не только видеть отчетность на бумаге, но и учитывать экспертное мнение пациентского сообщества. Уверен, что совместная работа в рамках проекта позволит повысить доступность медицинской помощи как в Подмосковье, так и в целом по стране», — отметил Забатурин.

Сейчас «Здравконтроль» работает в 50 регионах России, а его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей. Платформа помогает гражданам, медикам и надзорным органам оперативно решать вопросы качества медицинской помощи, доступности лекарств и соблюдения законодательства. Каждый день через систему проходит более 120 тысяч обращений.

«Для нас важно, чтобы медицинская помощь в регионе была качественной и доступной для всех, кто в ней нуждается. Именно поэтому министерство взаимодействует и с прокуратурой Московской области, и Общественной палатой. Благодаря совместной работе мы можем оперативно устранять шероховатости в нашей работе, проводить просветительскую работу как с жителями, так и с медицинским сообществом. Все это, безусловно, дает положительные результаты в развитии здравоохранения Подмосковья», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он добавил, что сотрудничество общества и властей помогает добиться лучших результатов. В течение года планируется подписать аналогичные соглашения с медицинскими организациями региона. На федеральном уровне проект курирует Фонд «Социальная сфера» под руководством председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Подмосковья Евгения Мартынова.