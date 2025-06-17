Торжества в честь 101-летия дивизии имени Дзержинского провели в Балашихе

В Балашихе прошли торжественные мероприятия, посвященные 101-й годовщине со дня образования Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Праздник начался с возложения цветов к памятнику государственному деятелю.

Монумент в честь Феликса Дзержинского открыли в прошлом году — к вековому юбилею соединения.

«Товарищи дзержинцы! Боевые друзья! Благодарю вас за безупречную службу и верность ратному долгу», — обратился к собравшимся Сергей Бойко.

«Благодарю вас за ратный труд, безмерную стойкость и упорство, которое вы проявляете при выполнении воинского долга. Чтите и продолжайте боевые традиции, положенные нашими ветеранами», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Отличившимся военнослужащим вручили государственные награды, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами, медали Суворова и Жукова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своей речи подчеркнул боевую историю соединения, напомнив, что его члены отважно сражались в годы Великой Отечественной войны, в период конфликтов в Нагорном Карабахе, Азербайджане, Фергане, Северной Осетии и Ингушетии, участвовали восстановлении конституционного порядка в Чечне, а также внесли вклад в проведение контртеррористических операций на Северном Кавказе.

«Сегодня воины, стоящие здесь, являются продолжением традиций воинов-дзержинцев. На вас равняется молодежь! Мы гордимся вами! Сегодня вы обеспечиваете охрану общественного порядка, противостоите террористам и экстремистам, решаете важнейшие задачи в ходе специальной военной операции», — отметил Брынцалов.