В ладу с традициями. Топ мест для свадьбы в Подмосковье на Красную горку
Свадебный менеджер Бейлинсон: для свадьбы в Подмосковье хорошо подойдут усадьбы

В это воскресенье, 19 апреля, наступит Красная горка — необычный праздник, в котором причудливо переплелись как языческие, так и православные традиции. Считается, что свадьба в неделю после Пасхи сулит долгую и счастливую совместную жизнь. Какие места в Подмосковье выбрать для эффектной весенней церемонии бракосочетания, выяснил 360.ru.

История Красной горки Красную горку отмечают в следующее после Пасхи воскресенье. В православном календаре праздник обозначают как Антипасху, или Фомино воскресенье. В этот день принято накрывать богатый стол, на котором должны быть крашеные яйца желтого и зеленых цветов, творожная пасха и кулич. По народным поверьям, молодым и неженатым людям в праздник не следует сидеть дома, иначе следующий год омрачится одиночеством. Также Красная горка считается особенно удачным периодом для свадеб. Подробно про праздник 360.ru рассказал доцент кафедры истории религий и теологии РГПУ имени А. И. Герцена Алексей Гайдуков. Он уточнил, что на пасхальной неделе присутствовал запрет на венчание, но он снимался с наступления Фомина воскресенья. По словам ученого, именно на Антипасху в народе проводили игры с яйцами.

«Сейчас эта традиция утрачена, а раньше во многих семьях были специальные лотки, по которым соревнующиеся скатывали яйца. У кого дальше яйцо укатится, тот и победитель. Условий для игр было очень много: в каждой деревне или селении предлагались свои», — подчеркнул он. Чаще всего Фомино воскресенье считалось общим праздником, но в отдельных регионах его воспринимали как девичий. Девушки собирались вместе и готовили яичницу из принесенных с собой яиц.

Это все, возможно, имело глубокие дохристианские корни, потому что яйцо является символом жизни. <…> Совместная девичья трапеза яичницей могла символизировать сюжет с дальнейшим браком и чадородием. Алексей Гайдуков

Антипасху также считали временем, когда окончательно приходит весна. В этот период завершалась и серия весенних закличек, девушки начинали водить хороводы. Гайдуков добавил, что в современном постсоветском сознании у многих людей христианский праздник Красная горка может наделяться нехристианским значениями. «Возможно, в давние времена прообразом послужили девические весенние праздники. В современных условиях Красная горка — христианский праздник, хотя многие его элементы из-за незнания христианской традиции воспринимаются как полностью народные», — подытожил он.

Места для свадьбы в Подмосковье На Руси свадьбы в этот праздничный период имели особое значение, и до сих многие предпочитают жениться именно в неделю после Пасхи. Менеджер свадебного агентства Ustimova wedding Ольга Бейлинсон объяснила, что весенний сезон по-прежнему один самых популярных для бракосочетания. Она озвучила несколько вариантов, как можно сыграть незабываемую свадьбу в Подмосковье. По ее словам, любителям классики и торжеств больше всего подойдут площадки с вековой историей. Хорошими вариантами могут стать, например, усадьбы Середниково и Остафьево. Парам, мечтающим о свадьбе на природе, понравятся модные стеклянные веранды и объекты в стиле лофт. Например, на живописном берегу Истринского водохранилища. Многие молодожены предпочитают организовывать регистрацию на берегу озера и устраивать романтичную фотосессию на причале. Также пара может порадовать себя после торжества прогулками на сапах, игрой в теннис и походом в спа-салон. «Свадьбу можно провести в загородном комплексе со сферическим шатром в стиле хай-тек — на берегу озера Сенеж в Солнечногорском районе. Естественный ландшафт дополнен дизайнерскими арт-объектами, уютной набережной и песчаным пляжем», — отметила Бейлинсон.

Популярность также набирают площадки в скандинавском дизайне. Специалист рассказала, что в лесном массиве создаются объекты, находящиеся в гармонии с природой и выглядящие как настоящее произведение искусства. В таких зданиях устанавливают большие панорамные окна, которые наполняют пространство светом и открывают захватывающие виды. В качестве примера она назвала окруженную древним лесом террасу в одном из event-пространств городского округа Солнечногорск. «Здесь природа царит, создавая атмосферу настоящего таинства. Высокие потолки и огромные окна делают пространство величественным и уникальным, а панорамный вид — поистине потрясающим», — подчеркнула Бейлинсон. Свадьбу в сказочном стиле можно провести в особняке Воронцова-Дашкова в Быково или Вилле Ротонде в Одинцове. Уникальная архитектура никого не оставит равнодушным, а невеста на фоне старинных зданий будет выглядеть как принцесса. Если пара хочет русского колорита, ей могут подойти стилизованные гостиницы. Среди вариантов можно найти похожие на терема парк-отели и усадьбы, которые подчеркнут любовь молодоженов к традициям.