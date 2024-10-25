Сегодня 14:16 День в мистическом замке и поездка к журавлям. Топ-7 мест Подмосковья для выходного без ночевки 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Подмосковье

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Побродить по мистическому замку, увидеть конвейер мороженого, отправиться на встречу с журавлями и енотами — иногда для ярких впечатлений не нужно ехать далеко. Мы собрали топ-7 идей для досуга в Подмосковье, когда хочется спланировать путешествие одним днем и без ночевки.

1. Очутиться в замке

Всего в четырех километрах от Москвы находится замок, который оценят любители готики и стимпанка. Мистическая атмосфера этого места продумана до мелочей. Оконная рама в виде гигантского паука, крыша с чешуей, горгульи и каменные статуи, шестеренки и цепи на лестницах — здесь получаются невероятные фотосессии. Замок построил инженер Александр Пузанов, а консультантом проекта стал, как гласит официальный сайт, «сам дух Гауди». Материалы для работы создатель искал по разным городам и селам, в том числе в пунктах приема металла.

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В замке можно попасть на экскурсию, где расскажут историю строительства сооружения и проведут по башням. В конце — свободное время для прогулок и фотографий. Любители острых ощущений могут приехать в мистический замок на ночную экскурсию. Специальная программа стартовала 25 октября и продлится до 2 апреля. Верховная ведьма обещает познакомить с призраками башен и погадать по Книге судеб. Адрес: Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, улица 6-я Линия, дом 2

2. Съесть мороженое с конвейера

Эскимо, пломбир, щербет и легендарный вафельный стаканчик — любовь к мороженому объединяет и взрослых, и детей. Узнать больше о любимом лакомстве и увидеть магию его приготовления можно в Долгопрудном на фабрике «Чистая линия». За полтора часа экскурсии гостям расскажут, как из обычного коровьего молока получается восхитительный сливочный десерт, как покрывают его вафлями и глазурью, наполняют дополнительными ингредиентами. Обязательно покажут конвейер, где сотни вафельных стаканчиков буквально за секунду наполняются сливочным пломбиром. Кульминацией программы станет дегустация разных видов мороженого в неограниченном количестве.

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Если останутся силы после экскурсии, можно прогуляться по живописному парку в Долгопрудном. Это почти 20 гектаров природы с пешеходными дорожками, детскими и спортивными площадками. Адрес: Долгопрудный, улица Виноградная, дом 13

3. Увидеть птиц из Красной книги

Уникальный природный парк с болотами, заливными лугами и лесами «Журавлиная родина» находится недалеко от Талдома. Здесь обитают более 200 видов птиц, около 40 из которых занесены в Красную книгу. Для гостей в питомнике проводят экскурсии. Придется много ходить, но оно того стоит. В разное время года можно встретить аистов, гусей, куликов, лебедей. Осенью с севера прилетают серые журавли, которые перед отлетом на юг образуют большие стаи. Зимой в заказнике появляются полярные совы.

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Экскурсоводы — они же ученые — знают о птицах все и с удовольствием делятся этой информацией с туристами. «Журавлиная родина» понравится тем, кто любит природу, хочет отдохнуть от пробок и шума города. Адрес: городской округ Талдом, деревня Дмитровка, 34

4. Совершить путешествие в коврижечную

Зарайская коврижка получила статус регионального бренда этой осенью. Теперь это еще один официальный вкус Подмосковья, который обязательно надо попробовать. Сделать это можно в самом центре Зарайска, где работает первая в России коврижечная. Здесь предложат несколько разных вкусов десерта. Например, попробуйте «Федину радость». Это коврижка, специально созданная к 200-летию Федора Достоевского, биография которого тесно связана с городом. В выпечке — много специй, вишня и абрикосовая косточка. Для любителей цитрусовых ноток подойдет коврижка «От корки до корки», а ценителей восточных ароматов приятно удивит «Дело тонкое».

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После кофе с коврижками можно отправиться на прогулку по древнему Зарайску. В центре сохранились аутентичные улочки и водонапорная башня, с которой открывается отличный вид. Адрес: Зарайск, улица Советская, 4/7

5. Обнять енота

Обитатели фермы «Дом енота» в городе Хотьково поднимут настроение даже самым серьезным и уставшим путешественникам. Это нечто большее, чем просто питомник. Животные здесь чувствуют себя настолько комфортно, что сами с удовольствием идут на контакт с гостями. Можно трогать, гладить, чесать, прокатить на шее, обнять. А еще полосатые совсем не против массажа и угощений. Когда «Дом енота» открывался в 2014 году, там жили только Котя и ее дочь Китя. Сейчас животных больше 20, все они очень любят общаться. Любопытные зверьки легко считывают эмоции гостей, и, если те не прочь повеселиться, еноты подхватят порыв.

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Енототерапия принесет радость и эмоциональную разгрузку. Для желающих запомнить это место при ферме работает магазин с необычными тематическими сувенирами. Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, город Хотьково, улица Весенняя, дом 15

6. Парить под кронами деревьев

Всего в нескольких минутах езды от Москвы находится один из нескольких веревочных городков Norway Park, который строили специалисты из Норвегии. В живописной зеленой зоне Красногорска, в окружении красивого леса, можно испытать свои силы и ловкость на одной из шести трасс. Веревочные маршруты проходят над кронами деревьев и обещают порцию адреналина как детям, так и взрослым. Впрочем, сложность трассы каждый может выбрать под себя: есть как совсем легкие, так и экстремальные, где придется карабкаться на высоте 25 метров.

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В парке используют лучшее оборудование и страховки. Подробный инструктаж проведут на месте. Адрес: Красногорск, улица Ленина, дом 11а. Парковка веревочного городка расположена у детского парка «Сказочный»

7. Погонять на квадроциклах с детьми

В 15 километрах от МКАД работает квадроклуб повышенной безопасности Grizzly, специализирующийся на детском отдыхе. Это приключение на свежем воздухе точно понравится школьникам больше, чем экскурсия даже в самый лучший музей. Оказавшись за рулем японского вездехода, юные герои почувствуют себя первооткрывателями, а родители смогут разделить с ними эти эмоции. Доступ к управлению участники получают только после обучения и инструктажа. Вся экипировка — сапоги, шлемы, костюмы — выдается на месте. Приятный бонус — фото и видео.

Фото: Unsplash

В клубе несколько видов программ, в том числе совместных. Например, вместе с ребенком можно отправиться на квадроциклах по лесному маршруту или к озеру. Продолжительность заездов разная — от часа до трех, а сложность дистанции каждый выбирает сам. Адрес: Ленинский городской округ, деревня Григорчиково, база отдыха «Мечта» Это лишь семь из сотен возможных вариантов для путешествий по Подмосковью. Свои маршруты, экскурсии и новые впечатления готов предложить каждый город региона, а почерпнуть идею для поездки можно на туристическом портале welcome.mosreg.ru.