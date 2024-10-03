Зарайская коврижка получила статус регионального бренда Подмосковья

Роспатент зарегистрировал новый региональный бренд в Московской области. Им стала зарайская коврижка, известная еще с IX века.

Этот традиционный десерт готовят как минимум с IX века. Медовая коврижка с большим количеством специй стала популярна в купеческом Зарайске XIX века, когда город был крупным торговым и ремесленным центром. Место славилось шумными ярмарками, куда свозились товары практически со всего света. Из Зарайска же чаще всего увозили мед и муку. Именно эти ингредиенты и легли в основу коврижки.

В министерстве культуры и туризма полагают, что лакомство с историей станет еще одним фактором, повышающим привлекательность Подмосковья.

Первое упоминание о зарайской коврижке найдено в очерке «Год русского земледельца», опубликованном в журнале «Русская беседа» в 1856–1857 годах. А в 2018 году уже современные пекари воссоздали старинный рецепт выпечки.

Коврижка быстро стала популярной у туристов и вскоре получила статус гастрономического сувенира. Три года назад в центре города открылся цех по производству лакомства и первая «Коврижечная». Здесь выпекли уже около трех тонн десерта.

Теперь коврижка — новый запатентованный бренд Подмосковья. Производство планируется расширять, открывать новые точки реализации лакомства.

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