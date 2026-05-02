Память в деталях: топ-5 подмосковных музеев Великой Отечественной войны

В Подмосковье в 2026 году работают несколько значимых музеев, посвященных Великой Отечественной войне. Они предлагают разнообразные экспозиции — от мультимедийных мемориалов до коллекций бронетехники и личных экспонатов военных лет. Обзор культурных учреждений, посвященных событиям 1941–1945 годов — в материале 360.ru.

Музейный комплекс «Дорога памяти» Адрес: Одинцовский городской округ, 55-й километр Минского шоссе, территория парка «Патриот», 1с1. Режим работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Особенности: Открыт в 2020 году к 75-летию Победы. Протяженность комплекса — 1418 шагов (символизирует число дней войны);

Включает 35 тематических залов с иммерсивными эффектами: панорамные и купольные залы с аудиовизуальными эффектами, голографические проекции, воссоздание интерьеров, например, комнаты в блокадном Ленинграде);

В экспозиции — более четыре тысячи экспонатов 1941–1945 годов, 100 единиц оружия, 323 знамени;

Особая часть — 174 комплекса-депозитария с 15 тысяч гильз, содержащих землю с мест захоронений воинов из 44 стран;

Система «Река памяти» содержит 36 миллионов карточек участников войны, есть возможность добавить информацию о своем родственнике-фронтовике.

Бронетанковый музей в Кубинке Адрес: Одинцовский городской округ, Кубинка, городок Кубинка-1. Режим работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Особенности: Один из крупнейших в мире музеев броневого и танкового вооружения. На 12 гектарах представлено около 350 единиц техники из 14 стран;

Экспозиция разделена на семь крытых павильонов и открытые площадки. В павильонах — тяжелые танки и САУ, бронемашины, зарубежные образцы (американские, британские, немецкие и другие);

Уникальные экспонаты: сверхтяжелый танк «Маус» (188 тонн), 600-миллиметровая самоходная мортира «Карл», опытный танк «Объект 279»;

Некоторые машины восстановлены до ходового состояния и участвуют в реконструкциях.

Музей отечественной военной истории Адрес: городской округ Истра, деревня Падиково, улица Конная, 32А. Режим работы: суббота с 11:00 до 17:00, воскресенье с 11:00 до 16:00. Для экскурсий требуется предварительная запись. Особенности: расположен в местах, где в 1941 году шли бои за Москву. В 1941 году здесь советская армия остановила наступление фашистов на столицу;

состоит из четырех зданий и открытой площадки. Экспозиция посвящена Великой Отечественной войне, а также военной истории России с 1801 по 2000 год;

в коллекции — оружие (пулеметы, винтовки, автоматы), военная форма, награды, карты боевых действий, плакаты, газеты военных лет, личные вещи бойцов (письма, фотографии);

на открытой площадке — танки, самоходные артиллерийские системы, зенитные установки;

многие экспонаты отреставрированы и находятся на ходу.

Музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» Адрес: городской округ Мытищи, деревня Шолохово, дом 89А. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Особенности: единственный в мире музей, целиком посвященный танку Т-34. Открыт в 2001 году к 60-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;

экспозиция разделена на два этажа и открытую площадку. На первом этаже — история создания и развития танка, на втором — боевое применение в годы войны и в локальных конфликтах;

на открытой площадке — восемь танков (от Т-34 до Т-80) и самоходная артиллерийская установка СУ-100;

в коллекции — документы, личные вещи конструкторов и танкистов, чертежи, макеты;

есть симулятор, позволяющий почувствовать себя механиком-водителем.

Музейный комплекс «Зоя» Адрес: Московская область, Рузский муниципальный округ, деревня Петрищево, дом 89, строение 2; Режим работы: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной. Особенности: посвящен Герою Советского Союза Зое Космодемьянской и контрнаступлению советских войск в битве под Москвой;

экспозиция включает восемь залов, рассказывающих о жизни и подвиге Зои, истории партизанского движения разведывательно-диверсионной деятельности;

в комплекс входят дом Кулик (где Зоя провела последнюю ночь перед казнью), мемориал на месте казни и место первого захоронения.

Рекомендации по посещению Для полноценного знакомства с историей Великой Отечественной войны в Подмосковье можно составить маршрут, включающий несколько музеев. Например, начать с парка «Патриот» (музей «Дорога памяти» и бронетанковый музей), затем посетить музей в Падикове и завершить поездку в Шолохово. Многие музеи предлагают экскурсии и интерактивные программы, поэтому стоит заранее уточнить расписание.