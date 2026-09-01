Сегодня 12:54 «Только вперед!» Губернатор Воробьев дал напутствие первоклассникам и выпускникам гимназии имени Примакова в Одинцове Андрей Воробьев: свыше миллиона детей пошли в школы в Подмосковье 1 сентября Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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Областная гимназия имени Е. М. Примакова вновь подтвердила статус флагмана системы образования Подмосковья. О достижениях заведения и планах на новый учебный год рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения торжественной линейки в Одинцовском городском округе.

Сегодня в Подмосковье в школы пошли один миллион 94 тысячи детей. «Я хочу всех поздравить и в первую очередь наших первоклассников, для них это новая страница в жизни. Желаю вам, ребята, чтобы вы учились с радостью, с усердием, с удовольствием приезжали в школу. Ну, а выпускникам я хочу пожелать, чтобы все, что вы планируете дальше, у вас получилось, 11-й класс — это время размышлять о том, что ждет впереди, как пройти экзамены, покорять следующие вершины», — отметил Андрей Воробьев. Педагогам губернатор пожелал дальнейших профессиональных успехов.

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«Ну и отдельные слова благодарности родителям. Когда они за спиной, то очень многое в жизни получается. Поэтому я хочу поздравить всех с праздником, пожелать успехов, здоровья и сил. Только вперед!» — подчеркнул глава региона.

Лидерство на федеральном уровне Уже шесть лет учебное заведение делит звание абсолютного лидера образования региона с физтех-лицеем имени П. Л. Капицы. По итогам прошлого года гимназия заняла вторую строчку во всероссийском рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и вошла в число лидеров по количеству поступивших в ведущие университеты страны. Сейчас здесь получают знания 1600 воспитанников, которые ежегодно становятся победителями престижных интеллектуальных состязаний. Уникальная образовательная модель На базе гимназии открыт первый в Подмосковье многофункциональный гуманитарный кластер. Процесс обучения выстроен билингвально: параллельное погружение в русскую и английскую среду позволяет школьникам достичь свободного владения иностранным языком.

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Старшеклассники самостоятельно формируют углубленную траекторию — от точных наук до ИТ или истории, а для будущих олимпиадников действуют профильные программы по праву и обществознанию. Образовательные стандарты поддерживают партнеры из числа лучших вузов России: МГИМО, МГУ, ВШЭ и МФТИ.

Особую атмосферу школы высоко оценил руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков. «Мне кажется, одно из самых главных качеств гимназии — неравнодушие и искренняя любовь к Родине. Уверен, что она будет и дальше блистать, а из вас вырастут новые лидеры нашей прекрасной, любимой страны», — отметил он. Эффективность такого подхода подтверждается цифрами: 71 обладатель золотой медали и 13 стобалльников ЕГЭ в прошлом выпуске, а также 19 победителей и 56 призеров финала Всероссийской олимпиады школьников. Масштабирование опыта и международные проекты С 2019 года при поддержке президента России на территории кампуса работает региональный центр «Взлет», который готовит сборную страны к международным интеллектуальным состязаниям. Гимназия стала точкой притяжения мирового уровня: открыты русская школа в Абу-Даби и центр сотрудничества с ОАЭ, создан центр инновационных практик дошкольного образования «Предшкола» и база для подготовки сборных команд РФ.

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Для профессионального роста коллег действует центр «ПРОопыт», где за последний год повысили квалификацию около 400 педагогов из более чем 50 регионов России, Абхазии и ОАЭ. Стены гимназии посетили свыше 150 иностранных и российских делегаций.