«Только вперед!» Губернатор Воробьев дал напутствие первоклассникам и выпускникам гимназии имени Примакова в Одинцове
Андрей Воробьев: свыше миллиона детей пошли в школы в Подмосковье 1 сентября
Областная гимназия имени Е. М. Примакова вновь подтвердила статус флагмана системы образования Подмосковья. О достижениях заведения и планах на новый учебный год рассказал губернатор Андрей Воробьев во время посещения торжественной линейки в Одинцовском городском округе.
Сегодня в Подмосковье в школы пошли один миллион 94 тысячи детей.
«Я хочу всех поздравить и в первую очередь наших первоклассников, для них это новая страница в жизни. Желаю вам, ребята, чтобы вы учились с радостью, с усердием, с удовольствием приезжали в школу. Ну, а выпускникам я хочу пожелать, чтобы все, что вы планируете дальше, у вас получилось, 11-й класс — это время размышлять о том, что ждет впереди, как пройти экзамены, покорять следующие вершины», — отметил Андрей Воробьев.
Педагогам губернатор пожелал дальнейших профессиональных успехов.
«Ну и отдельные слова благодарности родителям. Когда они за спиной, то очень многое в жизни получается. Поэтому я хочу поздравить всех с праздником, пожелать успехов, здоровья и сил. Только вперед!» — подчеркнул глава региона.
Лидерство на федеральном уровне
Уже шесть лет учебное заведение делит звание абсолютного лидера образования региона с физтех-лицеем имени П. Л. Капицы. По итогам прошлого года гимназия заняла вторую строчку во всероссийском рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные направления» и вошла в число лидеров по количеству поступивших в ведущие университеты страны.
Сейчас здесь получают знания 1600 воспитанников, которые ежегодно становятся победителями престижных интеллектуальных состязаний.
Уникальная образовательная модель
На базе гимназии открыт первый в Подмосковье многофункциональный гуманитарный кластер. Процесс обучения выстроен билингвально: параллельное погружение в русскую и английскую среду позволяет школьникам достичь свободного владения иностранным языком.
Старшеклассники самостоятельно формируют углубленную траекторию — от точных наук до ИТ или истории, а для будущих олимпиадников действуют профильные программы по праву и обществознанию. Образовательные стандарты поддерживают партнеры из числа лучших вузов России: МГИМО, МГУ, ВШЭ и МФТИ.
Особую атмосферу школы высоко оценил руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков.
«Мне кажется, одно из самых главных качеств гимназии — неравнодушие и искренняя любовь к Родине. Уверен, что она будет и дальше блистать, а из вас вырастут новые лидеры нашей прекрасной, любимой страны», — отметил он.
Эффективность такого подхода подтверждается цифрами: 71 обладатель золотой медали и 13 стобалльников ЕГЭ в прошлом выпуске, а также 19 победителей и 56 призеров финала Всероссийской олимпиады школьников.
Масштабирование опыта и международные проекты
С 2019 года при поддержке президента России на территории кампуса работает региональный центр «Взлет», который готовит сборную страны к международным интеллектуальным состязаниям.
Гимназия стала точкой притяжения мирового уровня: открыты русская школа в Абу-Даби и центр сотрудничества с ОАЭ, создан центр инновационных практик дошкольного образования «Предшкола» и база для подготовки сборных команд РФ.
Для профессионального роста коллег действует центр «ПРОопыт», где за последний год повысили квалификацию около 400 педагогов из более чем 50 регионов России, Абхазии и ОАЭ. Стены гимназии посетили свыше 150 иностранных и российских делегаций.
«Сегодня мы открываем 10-й образовательный сезон и даем старт нашему юбилейному году. Наш девиз „Меняем мир через образование“ — это не просто красивые слова. Сегодня гимназия Примакова объединяет 14 значимых сообществ», — отметила директор Майя Майсурадзе.
Она также пожелала учащимся успехов.
В рамках единой образовательной экосистемы Подмосковья действуют еще два мощных кластера: естественно-научный в Долгопрудном (на базе физтех-лицея) и инженерно-технический в Истре (технолицей имени Долгих).
В регионе сегодня ввели в строй 98 обновленных объектов, включая 15 новых школ, 15 детских садов, а также 49 школ, 12 садиков и семь колледжей после капитального ремонта.