Технология помогает идти вперед. Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах в Подмосковье
Андрей Воробьев: ИИ-технологии помогают экономить ресурсы
В Красногорске состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», в рамках которого обсудили эффективность внедрения ИИ-практик и формирование национального плана внедрения технологии. Встреча прошла под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, секретаря Госсовета России, помощника президента Алексея Дюмина и заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.
На сегодняшний день в Московской области уже реализовали 67 ИИ-проектов в самых разных отраслях. Воробьев отметил, что экономический эффект от нейросетевых технологий составил около 3,2 миллиарда рублей. По его словам, в этом году планируется запустить еще 16 проектов.
«Внедрение искусственного интеллекта — вещь неизбежная. Это удобно человеку, это экономит ресурсы, это технология, которая помогает двигаться вперед», — подчеркнул он.
Губернатор Подмосковья отметил, что на площадке Госсовета перед регионами и правительством стоит задача найти решения, дающие лучший результат. Он назвал эффективность решающим показателем и напомнил, что сам ИИ стоит денег: в тратах стоит учитывать и «железо», и его обучение, которое осуществляют люди.
«То, что внедряется, должно давать заметный результат. Поэтому мы очень аккуратно, вдумчиво, но настойчиво внедряем ИИ-продукты вместе с правительством РФ, нашими регионами-партнерами», — рассказал Воробьев.
В качестве примера он привел использование нейросетей для чтения рентгеновских снимков. Технологии позволяют освобождать огромное количество часов работы рентгенологов и быстро получать результаты исследований. Глава области уточнил, что ИИ применяют в самых разных направлениях, в том числе в транспорте и образовании.
«У нас в Подмосковье подход к каждому проекту очень внимательный. Только там, где есть эффект для человека и экономия для бюджета, внедряем ИИ на региональном уровне, а затем — предлагаем на муниципальном», — объяснил он.
Также губернатор предложил применять подход поэтапного внедрения ИИ-решений по всей стране только после того, когда проект уже продемонстрировал свою эффективность. Готовые варианты размещаются на портале «Цифровой регион».
Благодаря этим отработанным ИИ-решениям можно оптимизировать затраты и повысить эффективность. Воробьев уточнил, что витрина лучших цифровых практик несколько лет назад заработала в Московской области, а в прошлом году стала единым окном для обмена по всей стране. Подробно эти решения обсуждаются на ежегодной конференции «Сбера».