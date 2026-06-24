Технология помогает идти вперед. Андрей Воробьев рассказал об ИИ-проектах в Подмосковье

В Красногорске состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», в рамках которого обсудили эффективность внедрения ИИ-практик и формирование национального плана внедрения технологии. Встреча прошла под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, секретаря Госсовета России, помощника президента Алексея Дюмина и заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

На сегодняшний день в Московской области уже реализовали 67 ИИ-проектов в самых разных отраслях. Воробьев отметил, что экономический эффект от нейросетевых технологий составил около 3,2 миллиарда рублей. По его словам, в этом году планируется запустить еще 16 проектов.

«Внедрение искусственного интеллекта — вещь неизбежная. Это удобно человеку, это экономит ресурсы, это технология, которая помогает двигаться вперед», — подчеркнул он.

Губернатор Подмосковья отметил, что на площадке Госсовета перед регионами и правительством стоит задача найти решения, дающие лучший результат. Он назвал эффективность решающим показателем и напомнил, что сам ИИ стоит денег: в тратах стоит учитывать и «железо», и его обучение, которое осуществляют люди.

«То, что внедряется, должно давать заметный результат. Поэтому мы очень аккуратно, вдумчиво, но настойчиво внедряем ИИ-продукты вместе с правительством РФ, нашими регионами-партнерами», — рассказал Воробьев.