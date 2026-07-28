Свыше 70 предприятий Подмосковья примут участие в агровыставке «День поля»

В деревне Бунятино в Дмитровском округе 7 августа пройдет «День поля Московской области — 2026». На отраслевой площадке продемонстрируют передовые агротехнологии, технику, а также обменяются практическим опытом в сфере растениеводства.

Мероприятие объединит производителей, поставщиков техники, удобрений и средств защиты растений, а также ученых и прочих специалистов.

Основной акцент в этом году сделают на практических технологиях и решениях, позволяющих повысить эффективность производства и обеспечить устойчивое развитие АПК.

«С каждым годом выставка расширяется: в этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий — производителей техники, оборудования, агротехнологий и других решений для агропромышленного комплекса», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.