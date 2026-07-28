Свыше 70 предприятий Подмосковья примут участие в агровыставке «День поля»
В деревне Бунятино в Дмитровском округе 7 августа пройдет «День поля Московской области — 2026». На отраслевой площадке продемонстрируют передовые агротехнологии, технику, а также обменяются практическим опытом в сфере растениеводства.
Мероприятие объединит производителей, поставщиков техники, удобрений и средств защиты растений, а также ученых и прочих специалистов.
Основной акцент в этом году сделают на практических технологиях и решениях, позволяющих повысить эффективность производства и обеспечить устойчивое развитие АПК.
«С каждым годом выставка расширяется: в этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий — производителей техники, оборудования, агротехнологий и других решений для агропромышленного комплекса», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
В рамках деловой программы участники рассмотрят вопросы селекции и семеноводства картофеля, механизмы повышения результативности сельскохозяйственного производства, а также значение мелиоративных мероприятий.
Практическая часть пройдет в формате полевых демонстраций. Гостям представят перспективные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, средства защиты растений, удобрения, корма, ветеринарные препараты.
Все желающие смогут увидеть передовые цифровые решения для контроля состояния почв и посевов, а также новые методы хранения и переработки.
Одним из центральных событий станет показ сельскохозяйственной техники непосредственно в процессе эксплуатации.
Кроме того, на площадке пройдет церемония награждения финалисток регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», участницы которого вносят значительный вклад в развитие различных направлений агропромышленного комплекса.
Для участников и гостей подготовили спортивные и культурные мероприятия. В рамках выставки состоится «Агрозабег-2026». После завершения соревнований пройдет награждение победителей, а также культурно-развлекательная программа.
Дополнительно посетители смогут ознакомиться с продукцией подмосковных фермерских хозяйств и региональных производителей на ярмарке.
Выставочная площадка будет открыта с 09:00 до 18:30. Зарегистрироваться можно на сайте.
В 2025 году мероприятие объединило более 40 компаний и около 30 фермерских хозяйств региона.