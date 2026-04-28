28 апреля 2026 17:59 Свыше 400 тысяч рабочих мест создали в Подмосковье за 5 лет

Подмосковье

Инвестиции

Рабочие места

Экономика

Импортозамещение

Промышленность

«Единая Россия»

Технологии

Московская область уверенно удерживает позиции в тройке ведущих регионов России по ключевым экономическим показателям. Как отметили в ходе недавнего круглого стола, посвященного итогам реализации Народной программы в сфере промышленности, по объему валового регионального продукта и масштабам промышленного производства Подмосковье уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Новые рабочие места и инвестиции За последние пять лет объем инвестиций, направленных в экономику региона, увеличился практически вдвое, что позволило создать свыше 400 тысяч рабочих мест, а до конца 2026 года ожидается появление еще порядка 85 тысяч новых вакансий.

В регионе действуют шесть особых экономических зон, около 100 индустриальных и технопарков, где уже создано свыше 90 тысяч рабочих мест. Кроме того, в разной степени готовности находятся восемь государственных индустриальных парков, которые дадут еще 46 тысяч новых рабочих мест. Кирилл Жигарев заместитель министра промышленности и координатор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство»

Особое внимание уделяют политике импортозамещения: только за последние три года в Подмосковье реализовали свыше 230 профильных проектов с общим объемом инвестиций более 172 миллиардов рублей, что дало 18 тысяч новых рабочих мест.

Кирилл Жигарев добавил, что в текущем году планируется запустить еще 90 проектов, благодаря которым появится около шести тысяч рабочих мест, и подчеркнул, что именно промышленность формирует почти четверть валового регионального продукта региона. Успешные проекты Ярким примером эффективности стратегии служит предприятие «Тепофол», расположенное в Кашире. Компания, специализирующаяся на выпуске современных теплоизоляционных материалов, а также на производстве антидроновых одеял, входит в число получателей государственной поддержки по Народной программе. В настоящее время на заводе трудятся более двухсот сотрудников, причем штат ежегодно пополняется на 15–20 человек. Бренд-менеджер компании Армен Тер-Закарян отметил, что в этом году предприятие воспользовалось льготным кредитованием и получило субсидии на приобретение оборудования.

Это помогает быстрее модернизировать мощности, повышать производительность и выпускать больше качественной продукции. Для нас это реальная возможность развивать предприятие и двигаться дальше. Армен Тер-Закарян

Благодаря программе импортозамещения на «Тепофоле» в последнее время построили два новых цеха, купили экструдер, производственные печи и станки для изготовления ложементов.

Рост инвестиционной активности наблюдается и в Лобне. По итогам прошлого года объем вложений в местное производство достиг приблизительно семи миллиардов рублей, что позволило создать более двух тысяч новых рабочих мест. Отдельное внимание власти уделяют инновационным проектам. Так, в 2025 году в городе на базе научного центра кормопроизводства и агроэкологии открылась современная лаборатория метагеномного анализа кормов и кормовых культур. В этой лаборатории ученые изучают влияние микроорганизмов на качество продукции животноводства, чтобы предотвратить попадание вредных бактерий и обеспечить высокое качество мяса и молока. Отечественные разработки Директор центра Олег Разин подчеркнул, что при поддержке Народной программы создают отечественные решения в сфере кормопроизводства, которые не уступают зарубежным аналогам: модернизируют научную базу, внедряют новейшие технологии и создают рабочие места. Примечательно, что около 80% штата центра составляют молодые ученые, аспиранты и студенты. Сотрудники организации занимаются разработкой так называемых паспортов растений, служащих ориентиром для аграриев, ведут селекцию новых культур и создают технологии заготовки и хранения кормов, задавая направление для десятков научно-исследовательских институтов страны. Подводя итоги круглого стола, секретарь подмосковного отделения «Единой России» и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов подтвердил лидирующие позиции региона по экономике и промпроизводству, отметив, что за пять лет объем промышленного производства вырос в 1,7 раза. Партия также объявила о запуске сбора предложений в новую Народную программу. Жители могут внести свои инициативы на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете Подмосковья, а также по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.