Сегодня 18:19 Свыше 40 проектов с использованием ИИ. Воробьев – о цифровой трансформации Подмосковья Андрей Воробьев: нейросети в Подмосковье обработали 4,8 млн запросов жителей 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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ПМЭФ-2025

В Подмосковье сейчас действует 41 проект с использованием искусственного интеллекта. В рамках Петербургского международного экономического форума о цифровых достижениях региона заместителю председателя правительства России — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Нейросети внедрили в проекты в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, экологии, строительства, государственного управления и ЖКХ. «Искусственный интеллект уже обработал свыше 4,8 миллиона запросов граждан, проанализировал видеопотоки с 79 тысяч камер, эффективно выявляя правонарушения и оперативно формируя задачи на устранение. Это позволяет нам контролировать чистоту во дворах, запаркованность контейнерных площадок и газонов, а также наружное освещение», — отметил Андрей Воробьев. За минувшие четыре года экономический эффект от внедрения нейросетей превысил 2,5 миллиарда рублей. Губернатор поблагодарил за поддержку инициатив членов федерального правительства. Цифровые помощники

«Сейчас мы запускаем интеллектуального бизнес-консультанта Софию на основе „Яндекс GPT“. Робот, который встречает посетителей нашего стенда на ПМЭФ, рассказывает инвесторам, как открыть бизнес в Подмосковье, помогает подобрать меры поддержки, направляет на наш инвестпортал для получения субсидии и так далее», — пояснил глава региона. В Московской области также действуют голосовые помощники, среди которых роботы Женя, Галина, Ольга и Светлана, которые за секунду отвечают на звонки. Последний робот за минувший год обработал почти семь миллионов входящих звонков. Всего 10 голосовых помощников смогли заменить работу примерно 1000 операторов.

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Искусственный интеллект для безопасности и комфорта «Московская область входит в число регионов-лидеров по цифровизации в России. Это подтверждается не только количеством внедренных сервисов, но и их реальным эффектом для граждан. Сокращение сроков оказания госуслуг, внедрение умных систем в ЖКХ, отсутствие очередей в МФЦ — все это доказывает, что цифровые решения работают и действительно улучшают качество жизни людей», — отметил Дмитрий Григоренко. По его словам, при внедрении новых технологий власти ориентируются в первую очередь на комфорт и удобство для людей. На стенде Подмосковья Григоренко представили инновационную систему мониторинга уличного освещения, позволяющую контролировать работу 110 тысяч фонарей, трех тысяч километров линий наружного освещения и более двух тысяч распределительных шкафов. С января сервис позволил устранить семь тысяч неисправностей. В рамках проекта «Чистая территория» также действует искусственный интеллект, который с использованием камер выявляет неработающие фонари.

Устройства системы «Безопасный регион» с 2024 года начали контролировать парковку на контейнерных площадках, что позволяет облегчить работу инспекторов и избежать сложностей с вывозом отходов. С апреля нейросети регистрируют и парковку на газонах, направляя штрафы нарушителям. Кроме того, на портале госуслуг Подмосковья работает сервис «ВсеСети», который позволяет оперативно согласовать топографические планы объектов строительства со всеми участниками. Среди подключенных к проекту 18 организаций значатся «Мособлгаз», «Мосэнерго», «Вымпелком», «Центравтомагистраль» и «Автодор». В будущем планируется подсоединить к нейросетям все ведущие ресурсоснабжающие организации Подмосковья, а также и федеральные предприятия. Сервисом воспользовались уже около 10 тысяч жителей.

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Распознавание изображений Одним из ключевых проектов 2025 года стал запуск сервиса распознавания искусственным интеллектом сканов документов на региональном сайте госуслуг. Ранее ошибки удавалось выявить только после поступления бумаг в ведомство, что значительно усложняло получение услуги. Уже сейчас система может обрабатывать около 250 различных видов документов. Нейросети также «умеют» проверять питание в школах и социальных учреждениях на соответствие утвержденному меню. Нарушения в кратчайшие сроки выявляют и устраняют. Такой подход позволил на четверть снизить число жалоб на качество питания. Только в школах за это время устранили 1,4 тысячи нарушений.