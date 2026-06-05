Свыше 4 тысяч контейнеров для переработки текстиля установили в Подмосковье

В Балашихе прошел выездной круглый стол Московской областной думы, посвященный развитию экономики замкнутого цикла и переработке текстильных отходов. Переход к модели повторного использования ресурсов и сокращения объемов отходов сегодня является одной из приоритетных задач, обозначенных на федеральном уровне.

В Московской области создали развитую инфраструктуру обращения с отходами. В регионе работают восемь современных комплексов по переработке, которые ежегодно обрабатывают более семи миллионов тонн отходов и извлекают около 40 видов вторсырья.

В Московской области проживают порядка девяти миллионов человек. У каждого есть зимняя, летняя одежда, детская, взрослая — по несколько комплектов. И все это в конечном итоге придет в негодность, огромные объемы. Поэтому необходимо расширение производства по переработке вторсырья: земельные участки, мощности по электроэнергии, сети для подключения.

В Подмосковье установили 4175 специальных контейнеров для сбора одежды и текстильных изделий в 36 городских округах. С момента запуска программы в 2022 году через них собрали почти 14 тысяч тонн текстиля.

Как рассказал директор Центра мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращением с отходами Михаил Зиновьев, в регионе действует электронная услуга по согласованию размещения пунктов сбора вторсырья на муниципальной земле.

Участники круглого стола посетили предприятие в Люберцах, где собранный текстиль перерабатывают в технические материалы и продукцию для промышленности.

Дополнительным стимулом для развития инфраструктуры стал региональный закон о льготной аренде земли за один рубль для размещения фандоматов и других объектов раздельного сбора.

Отдельно на встрече обсудили экологическое просвещение. По словам Владимира Шапкина, в 2025 году в Подмосковье прошло около 150 экологических акций, а за три года действия профильного закона их количество выросло в пять раз.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркнул, что формирование экологических привычек с раннего возраста напрямую влияет на развитие экономики замкнутого цикла.

Он также напомнил о реализации в регионе образовательных и волонтерских экопроектов.

«В школах экологическое просвещение интегрируется в учебные программы через уроки биологии, географии, окружающего мира, а также через проектную деятельность и внеурочные мероприятия. В прошлом году был создан Президентский фонд природы, который выделил миллиард рублей на реализацию 157 экопроектов в 2026 году. „Молодая Гвардия Единой России“ несколько лет воплощает в жизнь крупные экологические инициативы, в том числе в Московской области. Среди них — экологичный проект в рамках акции „Сдавайся“», — отметил Толмачев.

О работе на муниципальном уровне рассказала заместитель главы Балашихи Татьяна Калашникова.