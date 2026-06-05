Свыше 4 тысяч контейнеров для переработки текстиля установили в Подмосковье
В Балашихе прошел выездной круглый стол Московской областной думы, посвященный развитию экономики замкнутого цикла и переработке текстильных отходов. Переход к модели повторного использования ресурсов и сокращения объемов отходов сегодня является одной из приоритетных задач, обозначенных на федеральном уровне.
В Московской области создали развитую инфраструктуру обращения с отходами. В регионе работают восемь современных комплексов по переработке, которые ежегодно обрабатывают более семи миллионов тонн отходов и извлекают около 40 видов вторсырья.
Особое внимание участники круглого стола уделили переработке текстиля.
В Московской области проживают порядка девяти миллионов человек. У каждого есть зимняя, летняя одежда, детская, взрослая — по несколько комплектов. И все это в конечном итоге придет в негодность, огромные объемы. Поэтому необходимо расширение производства по переработке вторсырья: земельные участки, мощности по электроэнергии, сети для подключения.
Владимир Шапкин
председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии
В Подмосковье установили 4175 специальных контейнеров для сбора одежды и текстильных изделий в 36 городских округах. С момента запуска программы в 2022 году через них собрали почти 14 тысяч тонн текстиля.
Как рассказал директор Центра мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращением с отходами Михаил Зиновьев, в регионе действует электронная услуга по согласованию размещения пунктов сбора вторсырья на муниципальной земле.
Цель услуги — поддержка бизнеса и развитие инфраструктуры раздельного сбора.
Михаил Зиновьев
Участники круглого стола посетили предприятие в Люберцах, где собранный текстиль перерабатывают в технические материалы и продукцию для промышленности.
Дополнительным стимулом для развития инфраструктуры стал региональный закон о льготной аренде земли за один рубль для размещения фандоматов и других объектов раздельного сбора.
Отдельно на встрече обсудили экологическое просвещение. По словам Владимира Шапкина, в 2025 году в Подмосковье прошло около 150 экологических акций, а за три года действия профильного закона их количество выросло в пять раз.
В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркнул, что формирование экологических привычек с раннего возраста напрямую влияет на развитие экономики замкнутого цикла.
Он также напомнил о реализации в регионе образовательных и волонтерских экопроектов.
«В школах экологическое просвещение интегрируется в учебные программы через уроки биологии, географии, окружающего мира, а также через проектную деятельность и внеурочные мероприятия. В прошлом году был создан Президентский фонд природы, который выделил миллиард рублей на реализацию 157 экопроектов в 2026 году. „Молодая Гвардия Единой России“ несколько лет воплощает в жизнь крупные экологические инициативы, в том числе в Московской области. Среди них — экологичный проект в рамках акции „Сдавайся“», — отметил Толмачев.
О работе на муниципальном уровне рассказала заместитель главы Балашихи Татьяна Калашникова.
Конкретно на территории городского округа 586 контейнерных площадок. Мы каждый год стараемся их модернизировать, на этот год под модернизацию запланировано 40. У нас достаточно большой объем вывоза мусора с территории городского округа — порядка трех миллионов кубических метров. В Балашихе на текущий момент установлено более 300 фандоматов, которые позволяют жителям участвовать в различных программах лояльности.
Татьяна Калашникова
Подводя итоги встречи, Владимир Шапкин сообщил, что заседание стало первым в серии мероприятий, посвященных различным направлениям обращения с отходами. В течение лета и начала осени профильный комитет планирует провести обсуждения по всем ключевым отраслевым кластерам, чтобы определить меры поддержки для предприятий и совершенствования законодательства.