Студенты МГТУ имени Баумана пройдут практику в подмосковном министерстве

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья стартовала производственная практика для студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. В этом году к работе ведомства присоединились 14 учащихся, которым предстоит познакомиться с деятельностью министерства и принять участие в реализации профильных проектов.

Сотрудничество с вузами началось год назад и за это время приобрело постоянный характер. Сегодня министерство взаимодействует с МГТУ имени Н. Э. Баумана и Государственным университетом управления, а эффективность такого подхода уже подтверждена на практике: трое студентов, проходивших стажировку в прошлом году, впоследствии вошли в штат ведомства.

министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Наши профильные специалисты сами определяют, с каких кафедр и с каким набором навыков мы хотим видеть студентов. Для каждого подготовлена насыщенная двухнедельная программа. В первый день познакомили их с работой Центра управления региона Московской области, в том числе с порталом «Добродел» и системой ЕЦУР. Мы всегда рады видеть талантливую молодежь в нашей команде и уверены, что эта практика станет для них отличным стартом в профессии.

Практику проходят студенты второго и третьего курсов трех направлений подготовки. Большинство участников представляют кафедру информационной аналитики и политических технологий, также в программе задействовали учащихся кафедр финансов и промышленной логистики. Они будут работать в управлении по развитию цифровых сервисов и Центре управления регионом.

Во время стажировки будущие специалисты изучат наиболее распространенные обращения жителей Подмосковья, познакомятся с системой оценки эффективности работы муниципалитетов на основе аналитических показателей, разберутся в вопросах содержания общественных пространств, многоквартирных домов и контейнерных площадок.

Кроме того, студенты освоят систему мониторинга обращений, ознакомятся с деятельностью министерства и примут участие в проектах, направленных на дальнейшее развитие цифровых сервисов ведомства.