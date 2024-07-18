Строительство Мытищинской хорды завершат до конца года

Фото: Телеканал «360»

Строительство Мытищинской скоростной хорды завершат в этом году в Московской области. Дорога позволит разгрузить один из самых оживленных участков МКАД. Подробностями поделился заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Михаил Шигабутдинов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Это первый концессионный проект в Московской области, где происходит взаимодействие бизнеса и государства. Протяженность новой дороги превысит 16 километров.

«Это действительно первый концессионный проект Московской области. Это региональный объект, который реализуется с участием частного инвестора. Это позволяет сэкономить бюджетное финансирование, а все строительство осуществляется за средства привлеченного частного инвестора», — рассказал Михаил Шигабутдинов.

Специалист подчеркнул, что таким образом правительство региона экономит средства на реализацию инфраструктурных проектов.

Мытищинская скоростная хорда — это самый крупный объект в Московской области, который реализуется за последнее время на региональном уровне.

«У нас концессионное соглашение до 2038 года и предусматривает возврат инвестиций частного инвестора за счет сбора платы за проезд для частного транспорта», — добавил специалист.

Михаил Шигабутдинов отметил, что хорда пройдет в 5-7 километрах от МКАД и свяжет две основные магистрали северной части Московского региона — Дмитровское и Ярославское шоссе. При этом первый эффект от строительства трассы почувствуют в Мытищах, где фиксируются пробки на проблемных участках.

«У нас по концессионному соглашению срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2024 года. На сегодняшний момент объект реализован на 80%. Из 16 километров уже почти на 12 уложено асфальтобетонное покрытие», — указал Михаил Шигабутдинов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значении новой дороги до трассы М-9 в Истре, строительство которой планируют полностью завершить в декабре. Автомагистраль поможет сократить количество пробок и повысит транспортную доступность региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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Строительство Мытищинской хорды завершат до конца года

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