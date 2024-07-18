Сегодня 15:35 «Не создавая пробки». Андрей Воробьев — о значении новой дороги до трассы М-9 в Истре Андрей Воробьев: новую дорогу до трассы М-9 в Истре откроют в декабре 0 0 0 Подмосковье

Истра

Андрей Воробьев

Дороги

Одну из дорог в Истре, очень значимых для всего городского округа, достроят раньше срока — уже в декабре. Она протянется от Павловской Слободы до М-9. Трасса важна не только этому населенному пункту, но и ученикам нового технолицея, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Дорога выведет транзитный поток из Павловской Слободы, открыв прямой путь на Академическую улицу для съезда на М-9 «Балтия». Это позволит разгрузить проезжую часть и даст дополнительный выезд на федеральную магистраль.

Мы построим двухполосную дорогу длиной 2,6 километра, чтобы люди смогли добираться напрямую со скоростного шоссе, не создавая пробки в поселке. Андрей Воробьев

Проект выполнят на девять месяцев раньше срока. Планировали к осени 2025-го, но подрядная компания получила задачу ускориться. Открытие ожидается в декабре этого года.

Самым крупным сооружением новой дороги станет мост длиной 330 метров с 12 пролетами. Там обустроят пешеходные дорожки, барьерные ограждения и сделают комфортное освещение.

Два этапа строительства

Проект подразумевает два этапа. Первый завершился осенью 2023 года, когда досрочно запустили движение по первому участку — это 3,3 километра в Павловской Слободе. Следующий этап финиширует в конце 2024 года, когда откроют еще один отрезок пути на 2,6 километра.

Второй этап включает в себя строительство трех мостов через реку Беляну и реконструкцию развязки на пересечении с трассой М-9 «Балтия». Все работы завершат к концу года. На площадке трудятся около 150 человек и 65 машин.

Первый эффект от дороги

Первый участок, который открыли в прошлом году, соединил улицы Ленина и Академическую в Павловской Слободе. Кроме того, для удобства водителей и пассажиров построили две кольцевые развязки. Дорога обеспечила свободный подъезд к образовательному центру и лесопарку «Шишкин лес». Улучшилась транспортная доступность коттеджного поселка «Павловские сосны» и СНТ. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».