Морские контейнеры — в центре проверок. Подмосковье устранит стихийные склады торговых грузов

Морские контейнеры , складирование которых часто достигает высоты с дом, сейчас особенно тщательно проверяют в Подмосковье. Правоохранители выявили образовавшуюся серую зону, где до 50% подлежит утилизации. Для безопасности жителей Андрей Воробьев поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не отвечает букве закона.

Речь идет о так называемом диком хранении контейнеров — часто на землях сельхозназначения, что недопустимо. Вместе с тем есть терминалы, которые ведут бизнес законно и платят налоги. К ним вопросов не будет.

В Подмосковье провели проверки и подготовили стандарт, который потребуется учесть всем, кто работает в этой отрасли. Акцент — на безопасности жителей и городов.

«Контейнерная торговля в наших сухих портах — самая заметная в стране. Сложно найти большего количества контейнеров, которые прибывают и в меньшей степени убывают с территории. Когда товар в 40-футовом контейнере поступает и торговля делает свое дело, то количество на экспорт — кратно меньше. Так куда направляются эти контейнеры?» — объяснил Андрей Воробьев.

Он отметил, что именно правоохранительный блок «зажег красную лампу», обратив внимание на систематизацию в хранении грузов.