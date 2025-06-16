Морские контейнеры — в центре проверок. Подмосковье устранит стихийные склады торговых грузов
Андрей Воробьев: незаконные склады торговых контейнеров устранят в Подмосковье
Морские контейнеры, складирование которых часто достигает высоты с дом, сейчас особенно тщательно проверяют в Подмосковье. Правоохранители выявили образовавшуюся серую зону, где до 50% подлежит утилизации. Для безопасности жителей Андрей Воробьев поставил задачу отследить все нарушения в течение июня и устранить то, что не отвечает букве закона.
Речь идет о так называемом диком хранении контейнеров — часто на землях сельхозназначения, что недопустимо. Вместе с тем есть терминалы, которые ведут бизнес законно и платят налоги. К ним вопросов не будет.
В Подмосковье провели проверки и подготовили стандарт, который потребуется учесть всем, кто работает в этой отрасли. Акцент — на безопасности жителей и городов.
«Контейнерная торговля в наших сухих портах — самая заметная в стране. Сложно найти большего количества контейнеров, которые прибывают и в меньшей степени убывают с территории. Когда товар в 40-футовом контейнере поступает и торговля делает свое дело, то количество на экспорт — кратно меньше. Так куда направляются эти контейнеры?» — объяснил Андрей Воробьев.
Он отметил, что именно правоохранительный блок «зажег красную лампу», обратив внимание на систематизацию в хранении грузов.
Мы увидели, что контейнеры направляются на организацию стихийных, неорганизованных контейнерных складов. Но это недопустимо.
Андрей Воробьев
Цель — сделать бизнес легальным, предсказуемым и не ведущим к каким-либо нарушениям безопасности. Правовое управление, ГУРБ и Мининвест Подмосковья будут проводить работу вместе с главами городских округов.
«Задача — в течение июня вместе с теми, кому по закону положено проверять контейнерные площадки, всю работу провести и убрать все то, что не соответствует букве закона. Обращаю внимание, что крупные ТЛЦ, которые имеют недвижимость и платят все налоги, получат право на территории» — сказал Андрей Воробьев.
По его словам, в Богородском округе — 71 гектар, на который нужно обратить внимание, в Ленинском — 63, в Лобне — 38, в Домодедове — 23.
Что мы выявили? 358 контейнерных площадок в 37 округах находятся в неподобающем состоянии. В июне мы всю нормативку должны будем выпустить.
Андрей Воробьев
В среду проведут оперативный штаб по этому профилю, подытожил губернатор Московской области.