Андрей Воробьев: контроль за морскими контейнерами усилят в Подмосковье

Незаконное использование морских контейнеров в качестве складов выявили в Подмосковье. Железные коробки сдают в аренду для хранения вещей, при этом помещения не всегда отвечают требованиям безопасности, а владельцы не платят налоги. Об усилении контроля за такими площадками рассказал губернатор Андрей Воробьев .

«Складской бизнес мы понимаем как цивилизованное предприятие с соответствующей инфраструктурой, видеонаблюдением, противопожарными мероприятиями. К удивлению и разочарованию, на ряде магистралей, в частности, на Риге, у нас появился очень сомнительный бизнес, который предполагает установку контейнеров, в которых непонятно что хранят и непонятно кто хранит», — сказал Воробьев.

Использование морских контейнеров в качестве складов не отвечает требованиям безопасности. Кроме того, владельцы такого бизнеса не платят налоги и не контролируют то, что хранится в таких помещениях.

На площадках проведут проверки, а собственников привлекут к ответственности. Это позволит повысить безопасность жителей и арендаторов.

«У нас есть цивилизованные инвесторы, которые внедряют роботов, автоматизацию, платят налоги, инвестируют заметные миллиарды в бизнес. И вот на этом контрасте появился какой-то новый вид бизнеса, который бизнесом я бы не стал называть», — отметил губернатор.