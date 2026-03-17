«Справиться со снегом — наша задача». Воробьев — о подготовке к паводку в Подмосковье Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность в Подмосковье в период паводков

В Подмосковье продолжается масштабная работа по предотвращению паводков и безопасному прохождению периода весеннего половодья. О том, какие меры принимают в регионе для защиты населенных пунктов и инфраструктуры, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Безопасность и комфорт передвижения После снежной зимы особенно важно не допустить подтоплений и обеспечить беспрепятственное передвижение в регионе. Особенно это касается требующих повышенного внимания округов. «Важно уделять его малым населенным пунктам в Истре, Солнечногорске, Егорьевске, Богородском, Воскресенске и так далее», — отметил Андрей Воробьев. В Московской области действует большая карта мониторинга, которая помогает следить за уровнем воды с помощью электронных вешек. Не менее важно проводить работу и во дворах.

«Наша задача — справиться со снегом и здесь. В каждом городе, в каждом муниципалитете сегодня проводятся мероприятия по недопущению подтоплений, в том числе дворовых территорий», — уточнил глава региона.

Какие меры уже приняли Начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов доложил о готовности сил и средств, а также о превентивных мерах на водных объектах. «Одна из главных задач — контроль за водохранилищами, которые аккумулируют основной объем талых вод и регулируют планомерный водосброс в течение всего паводка. На данный момент их заполняемость составляет в среднем 60%, есть свободные емкости. Гидротехнические сооружения функционируют штатно», — подчеркнул он. В регионе достаточно сил и средств, а также готов резерв водооткачивающей техники, в том числе мотопомп (139) и насосных станций (29).

Специалисты «Мособолпожспаса» занимаются ослаблением ледяного покрова на участках возле мостовых переправ, где возможно образование заторов. Позже работы проведут в Талдоме и Луховицах, что даст возможность снизить воздействие паводка.

«Отдельное внимание уделяем безопасности людей, особенно детей, на водных объектах. Совместно с МВД и администрацией проводим ежедневные профилактические рейды. Ограждаем места выхода на лед, устанавливаем аншлаги», — рассказал Алексей Павлов и отметил, что 11 марта учения по подготовке к паводку провели в Дубне. Мониторинг и цифровые помощники Для оперативного контроля обстановки в регионе создали четырехуровневую систему мониторинга. Ежедневно по 152 маршрутам специалисты патрулируют потенциально опасные зоны, особенно в СНТ, расположенных в поймах рек. Данные поступают с 45 гидропостов и 166 электронных вешек, установленных в 40 округах. Используют в регионе также космический мониторинг и беспилотники. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что система будет совершенствоваться. «Следующая наша задача — создание модуля цифрового двойника гидротехнических сооружений и его интеграция с электронными вешками. Это позволит нам контролировать уровень воды в русловых водоемах и принимать решение о заблаговременном их спуске по аналогии с действиями федеральных коллег в отношении водохранилищ, где для безопасного прохождения паводка создается специальный буфер», — пояснил глава ведомства.

Маршруты мониторинга для инспекторов разрабатывают с помощью искусственного интеллекта, а дефекты фиксируют в чат-боте.

Работа во дворах Особое внимание в Подмосковье уделяют борьбе с подтоплениями во дворах, для чего в 2025 году обновили 30% спецтехники. Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко рассказал о комплексе локальных и превентивных мер: это обустройство колодцев и каналов, ремонт ливневок, очистка решеток, вывоз снега и изменение уклонов асфальта. «При подтоплении к работе привлекаем как МБУ (408), так и ресурсоснабжающие организации (449), МОС АВС (34), управляющие компании (1147)», — уточнил он. Точечная работа уже позволила полностью решить насущные вопросы по 85 адресам: так, в Наро-Фоминске на улице Шибанкова провели разуклонку асфальта, в Пушкине на 2-й Домбровской установили ливневый колодец, а в Дмитрове на улице Малахина смонтировали водоотводный лоток.