Спортивные выходные в Химкинском лесу. Трейл и велогонка объединили любителей экстрима и активного отдыха
В Химках прошел масштабный трейл и велогонка по пересеченной местности
Более тысячи человек собрались в Химкинском лесу на большой спортивный уикенд. Любители трейлового бега и велогонок вышли на дистанции от одного до 50 километров, чтобы проверить себя на лесных подъемах, грязевых участках и крутых спусках. Почему все больше спортсменов выбирают не стадионы, а пересеченную местность — в сюжете 360.ru.
Вместо стадиона — лесные тропы
Громкий стартовый сигнал — и десятки участников одновременно уходят вглубь Химкинского леса. Вместо ровного асфальта — песок, трава, грязь и постоянные перепады высот.
Для участников подготовили маршруты от одного до 20 километров. На старт вышли как опытные спортсмены, так и обычные любители активного отдыха.
«Природа, возможность отвлечься, преодолеть себя. У меня сегодня дистанция 20 километров», — рассказала участница забега Юлия.
По словам бегунов, трейл помогает не только поддерживать форму, но и перезагрузиться после рабочих будней.
«Желание отвлечься от повседневной суеты. Все мы знаем, что бег классно расслабляет. Проветривает голову. И после рабочего дня отлично пробежаться куда-нибудь», — отметил участник забега Георгий.
Семейный формат и трассы для всех
Площадкой для соревнований стал учебно-спортивный центр «Планерная». Организаторы проводят подобные трейлы уже более 20 раз, и за это время событие превратилось в настоящий семейный фестиваль спорта.
«Очень важно иметь выносливость, очень важно иметь сильные ноги. Безусловно, в связи с тем, что мы находимся на лесной местности, трасса сложная, но она подходит для спортсменов любого уровня подготовки», — отметила менеджер региональной команды «Лига героев» Софья Окунева.
После бегунов — велогонщики
Во второй половине дня трассу заняли участники велогонки «Ла Страда». Велосипедистам предложили дистанции на 10, 20 и 50 километров.
Главными испытаниями стали вязкий песок, грязевые участки и резкие спуски.
«Очень тяжело для ног. Требуется выносливость. Влияют повороты, грязь, резкая смена обстановки. Самое тяжелое — это песок. Колеса вязнут, приходится постоянно держать высокий темп», — поделился участник гонки Андрей.
Спортивный сезон в Подмосковье сейчас в самом разгаре. После апрельского старта проекта «Забег РФ» каждые выходные в регионе проходят новые трейлы, гонки и массовые старты.