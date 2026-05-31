Спортивные выходные в Химкинском лесу. Трейл и велогонка объединили любителей экстрима и активного отдыха

В Химках прошел масштабный трейл и велогонка по пересеченной местности

Более тысячи человек собрались в Химкинском лесу на большой спортивный уикенд. Любители трейлового бега и велогонок вышли на дистанции от одного до 50 километров, чтобы проверить себя на лесных подъемах, грязевых участках и крутых спусках. Почему все больше спортсменов выбирают не стадионы, а пересеченную местность — в сюжете 360.ru.

Вместо стадиона — лесные тропы

Громкий стартовый сигнал — и десятки участников одновременно уходят вглубь Химкинского леса. Вместо ровного асфальта — песок, трава, грязь и постоянные перепады высот.

Для участников подготовили маршруты от одного до 20 километров. На старт вышли как опытные спортсмены, так и обычные любители активного отдыха.

«Природа, возможность отвлечься, преодолеть себя. У меня сегодня дистанция 20 километров», — рассказала участница забега Юлия.

По словам бегунов, трейл помогает не только поддерживать форму, но и перезагрузиться после рабочих будней.

«Желание отвлечься от повседневной суеты. Все мы знаем, что бег классно расслабляет. Проветривает голову. И после рабочего дня отлично пробежаться куда-нибудь», — отметил участник забега Георгий.