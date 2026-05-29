Сотрудники ракетного предприятия из Химок приняли участие в полумарафоне

16 работников научно-производственного объединения «Энергомаш» стали участниками всероссийского спортивного мероприятия «ЗаБег.РФ». Они преодолели дистанции пять, 10 и 21,1 километра.

Полумарафон проходил в десятый раз и объединил бегунов по всей стране.

«Участвовал в забеге второй раз. Это настоящий праздник: классная атмосфера спортивного фестиваля и огромное количество участников. Очень здорово, когда предприятие продвигает и поддерживает развитие спорта в коллективе», — отметил сотрудник «Энергомаша» Константин Сурнин.

Забег прошел одновременно во всех регионах России. Самый массовый старт состоялся в Москве, где собрались 50 тысяч профессиональных спортсменов, любителей бега и новичков.

«Организация была на высшем уровне. Было волнение перед стартом, но я собрался и показал отличный для себя результат. Большое спасибо организаторам за предоставленную возможность выступить на этом соревновании», — поделился впечатлениями участник Олег Тверье.

Трассы пролегали по живописным маршрутам с видами на знаковые достопримечательности столицы. Перед стартом инструктаж и разминку провели приглашенные тренеры и спортсмены.

«Такие турниры не только укрепляют здоровье, но и формируют дух единства. Я искренне рад, что сотрудники „Энергомаша“ показывают пример активной гражданской позиции, сплоченного корпоративного духа и стремления к победам», — отметил лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин.

В предприятии поддержка спорта — часть корпоративной культуры. Компания системно поощряет здоровый образ жизни, создает условия для участия сотрудников в массовых спортивных мероприятиях и гордится их достижениями.