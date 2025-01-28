От ледовой арены до бассейнов. Как обновили самый большой в Балашихе спорткомплекс «Орион»
Андрей Воробьев: спорткомплекс «Орион» в Балашихе полностью обновили
Самый большой в Балашихе спортивный комплекс «Орион» полностью обновили, и остался финальный этап — открытие двух бассейнов. Они заработают в феврале или марте. Запустят и крытый футбольный манеж — его строит инвестор.
«Мы отремонтировали стадион, это очень важно для городского округа и микрорайона Железнодорожный. Я хочу поблагодарить тренеров и всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд», — отметил губернатор Андрей Воробьев.
Уже сейчас жители занимаются в спортивных и тренажерных залах, на стадионе и крытой ледовой арене.
Тренируются 1,5 тысячи человек. Мы рассчитываем, что после всех работ будут приходить свыше трех тысяч ежедневно.
Андрей Воробьев
При «Орионе» работает спортивная школа — в ней по 11 профилям занимаются 816 жителей.
Комплекс полноценно обновили, включая трибуны и раздевалки. В нем появилось современное оборудование для тренировок.
Встретившись с юными футболистами, глава Подмосковья пожелал ребятам успехов.
«Тренер хвалит вас. Говорит, что вы — красавцы, очень стараетесь. Теперь у вас есть поле с подогревом — это хорошо, совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята!» — сказал Андрей Воробьев.
Что вскоре изменится?
Вскоре откроют взрослый и детский бассейны. Кроме того, привели в порядок и оснастили детскую спортивную школу, обновили беговые дорожки.
Новое футбольное поле с подогревом получило лицензию и сможет принимать профессиональные соревнования РФС регионального уровня второй категории.
Кроме того, инвесторы завершают возведение крытого футбольного манежа с искусственным газоном — его планируют открыть в марте.
После завершения всех работ в спорткомплексе смогут заниматься около трех тысяч человек, в том числе из «Активного долголетия».
Для детей и взрослых в «Орионе» работают секции по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, кикбоксингу, киокусинкай, тхэквондо, атлетике, футболу, боксу, теннису, плаванию и водному поло.