28 января 2025 19:55 От ледовой арены до бассейнов. Как обновили самый большой в Балашихе спорткомплекс «Орион» Андрей Воробьев: спорткомплекс «Орион» в Балашихе полностью обновили 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Самый большой в Балашихе спортивный комплекс «Орион» полностью обновили, и остался финальный этап — открытие двух бассейнов. Они заработают в феврале или марте. Запустят и крытый футбольный манеж — его строит инвестор.

«Мы отремонтировали стадион, это очень важно для городского округа и микрорайона Железнодорожный. Я хочу поблагодарить тренеров и всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Уже сейчас жители занимаются в спортивных и тренажерных залах, на стадионе и крытой ледовой арене.

Тренируются 1,5 тысячи человек. Мы рассчитываем, что после всех работ будут приходить свыше трех тысяч ежедневно. Андрей Воробьев

При «Орионе» работает спортивная школа — в ней по 11 профилям занимаются 816 жителей.

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Комплекс полноценно обновили, включая трибуны и раздевалки. В нем появилось современное оборудование для тренировок. Встретившись с юными футболистами, глава Подмосковья пожелал ребятам успехов.

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«Тренер хвалит вас. Говорит, что вы — красавцы, очень стараетесь. Теперь у вас есть поле с подогревом — это хорошо, совсем другое дело. Мамы рады, что дети занимаются спортом, общаются, такие дружные. Успехов вам, ребята!» — сказал Андрей Воробьев.

Что вскоре изменится?

Вскоре откроют взрослый и детский бассейны. Кроме того, привели в порядок и оснастили детскую спортивную школу, обновили беговые дорожки. Новое футбольное поле с подогревом получило лицензию и сможет принимать профессиональные соревнования РФС регионального уровня второй категории.

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Кроме того, инвесторы завершают возведение крытого футбольного манежа с искусственным газоном — его планируют открыть в марте. После завершения всех работ в спорткомплексе смогут заниматься около трех тысяч человек, в том числе из «Активного долголетия». Для детей и взрослых в «Орионе» работают секции по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, кикбоксингу, киокусинкай, тхэквондо, атлетике, футболу, боксу, теннису, плаванию и водному поло.