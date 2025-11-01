Современные корты и занятия для льготников. Каким стал новый теннисный центр в Шаховской

За последние несколько лет в Шаховской открыли несколько спортивных объектов, благоустроили парки и начали расширять трассу М-9 «Балтия». Недавно в округе появился современный теннисный центр, а уже в начале 2026 года там откроют новый Дворец торжеств. Губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями муниципалитета и напомнил о важности развития инфраструктуры для быстрорастущего региона.

Весной прошлого года в Шаховской за счет средств муниципалитета построили большой теннисный центр. В комфортных условиях спортсмены могут заниматься круглогодично. Для этого обустроили современные корты, раздевалки с душевыми и зону отдыха.

Теннисный центр вошел в состав Шаховского детского оздоровительного комплекса. Всего в нем обустроили пять крытых кортов, где можно не только тренироваться, но и проводить турниры высокого уровня. В прошлом году там состоялось более 20 соревнований. На территории продолжается строительство еще трех открытых площадок.

«Очень важно, что в одном из отдаленных округов Подмосковья у жителей теперь есть возможность заниматься по небольшой стоимости и даже бесплатно. Здесь проводят и групповые, и индивидуальные тренировки», — сказал губернатор.