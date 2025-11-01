Современные корты и занятия для льготников. Каким стал новый теннисный центр в Шаховской
Андрей Воробьев: еще 3 новых корта построят в теннисном центре в Шаховской
За последние несколько лет в Шаховской открыли несколько спортивных объектов, благоустроили парки и начали расширять трассу М-9 «Балтия». Недавно в округе появился современный теннисный центр, а уже в начале 2026 года там откроют новый Дворец торжеств. Губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями муниципалитета и напомнил о важности развития инфраструктуры для быстрорастущего региона.
Весной прошлого года в Шаховской за счет средств муниципалитета построили большой теннисный центр. В комфортных условиях спортсмены могут заниматься круглогодично. Для этого обустроили современные корты, раздевалки с душевыми и зону отдыха.
Теннисный центр вошел в состав Шаховского детского оздоровительного комплекса. Всего в нем обустроили пять крытых кортов, где можно не только тренироваться, но и проводить турниры высокого уровня. В прошлом году там состоялось более 20 соревнований. На территории продолжается строительство еще трех открытых площадок.
«Очень важно, что в одном из отдаленных округов Подмосковья у жителей теперь есть возможность заниматься по небольшой стоимости и даже бесплатно. Здесь проводят и групповые, и индивидуальные тренировки», — сказал губернатор.
Сейчас в центре занимаются 10 групп из 57 детей и 56 взрослых. В учреждении проводят занятия для льготников, в том числе для участников СВО и их семей.
«Теннис — один из любимых видов спорта в Подмосковье, в регионе им занимаются больше 13 тысяч человек. В том числе 457 спортсменов, которые тренируются в 12 учреждениях под руководством 26 тренеров», — отметил губернатор.
В общении с губернатором жители отметили большие перемены в округе за последние годы. Так, в Шаховской появилась ледовая арена и кинотеатр, там благоустроили несколько парков и начали расширять трассу М-9 «Балтия».
Сейчас в городе завершают возведение Дворца торжеств. Это уникальный проект, победивший в конкурсе Союза архитекторов России.
Здание сможет одновременно принимать более 200 гостей. На первом этаже создадут просторный холл с вестибюлем, гардеробом и парадной лестницей. На втором будет зона банкетов и церемоний. Во дворце будут проводить свадьбы, юбилеи и корпоративы.
Фасад украсят круглыми металлическими проемами, олицетворяющими обручальные кольца. Открыть дворец планируют в начале 2026 года.