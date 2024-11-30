«Сокровища Зарайска». Куратор выставок Аскери рассказала о фестивале современного искусства

Фестиваль, в котором переплетаются история и современность, «Перезагрузка 2.0», проходит в одном из самых древних городов Московской области уже во второй раз. Что подготовили мастера современного искусства для жителей и гостей Зарайска в этом году, рассказала в интервью 360.ru куратор выставочных проектов Полина Аскери.

По ее словам, идея сделать древний тихий городок центром современного искусства появилась неслучайно. Приехав сюда впервые, она влюбилась с первого взгляда в атмосферу этого уникального места.

Сокровища Зарайска

«Это аутентичный, очень милый город стал для меня родным уже с первого посещения. Мы решили собрать все смыслы, которые есть в Зарайске. А это действительно один из древнейших городов России, он старше Москвы на целый год. В нем много разных арт-объектов, которым очень много лет. Когда я увидела все эти невероятные сокровища, я поняла, что мы должны привезти и показать туристам и жителям Зарайска наши работы. История и современность должны переплетаться», — рассказала Аскери.

В прошлом году Зарайск принял фестиваль, который назывался «Между прошлым и будущим», а в этом в него добавились новые арт-объекты, картины, инсталляции, и ни одна работа не повторяется, поэтому его решили назвать «Перезагрузка 2:0»

«У нас больше 270 работ, которые участвуют в этом проекте, больше 50 художников со всей России. У нас также были художники, которые приехали из Италии и Арабских Эмиратов специально чтобы провести мастер-классы. Такой большой проект мы собрали для того, чтобы в первую очередь познакомить обычную аудиторию с современным искусством и привлечь туристический поток. В прошлом году много инвесторов появилось в городе», — пояснила Аскери.