Школьная адаптация. Как поддержать ребенка в начале учебного года

После летних каникул сложно вернуться в школьный режим, и это стресс не только для детей, но и для родителей. Заведующая отделением сопровождения замещающих семей в Ступине Елена Нестерова рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360», как справиться с переживаниями.

«Основное — позитивный настрой родителей. Если у вас есть положительный опыт школьной жизни, поделитесь им с ребенком, это поможет ему увидеть в школе что-то интересное. Не стоит показывать негативное отношение к учебе, ведь дети отражают ваши эмоции», — подчеркнул спикер.

Готовиться к учебному году следует постепенно. Так, уже сейчас стоит начать менять режим дня, чтобы к 1 сентября утренние подъемы не стали стрессом. Для этого нужно перевести ребенка на более ранние подъемы и укладывать его спать раньше. Вечером специалисты рекомендуют создавать спокойную атмосферу, например, через беседы или совместное чтение книг.

Распорядок дня — ключ к успешной адаптации. Понимание, как ребенок воспринимает утренние подъемы поможет организовать его режим. Для тех, кто тяжело просыпается, важно постепенно приучать к более ранним подъемам и завтракам, чтобы организм начал активизироваться.

Собирать вещи на предстоящий день лучше всего вечером. Это снижает стресс с утра и учит ребенка самостоятельности. Особенно это важно для детей, которым сложно вставать утром.

«Обустройте школьный уголок дома — это поможет ребенку почувствовать важность нового этапа. Сделайте школьное расписание на видном месте — это структурирует учебный процесс и прививает дисциплину», — уточнила Нестерова.

Нередко у детей в школе могут возникнуть социальные проблемы. В таких случаях важно поддерживать эмоциональную связь с ребенком. Родителям советуют обсуждать с детьми случившееся и, если нужно, обращаться к классному руководителю или школьному психологу. На тревожные сигналы важно вовремя реагировать, чтобы помочь ребенку справиться с трудностями.

Старшеклассникам, которым предстоит сдавать экзамены, важно равномерно распределить нагрузку на год. Родители должны помочь детям сбалансировать учебу и отдых, а также следить за их состоянием.

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