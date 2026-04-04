04 апреля 2026 13:04 Школа мужества. В Подмосковье завершились военно-патриотические сборы

В Подмосковье завершились пятидневные военно-патриотические сборы, которые прошли на базе оборонно-спортивного центра «Преображенский». В них приняли участие школьники, студенты, юнармейцы и их наставники из 23 округов региона — всего более 100 человек.

Навыки, которые формируют характер За время сборов участники прошли насыщенную программу подготовки: строевую, огневую, альпинистскую и медицинскую. Под руководством инструкторов ребята учились работать в команде, осваивали тактические элементы и даже выполняли стрельбу из автоматов Калашникова. «Очень здорово, что здесь и дети, и руководители получают дополнительные знания. Понятно, что подготовка разная. Даже взрослые с азартом участвовали в тактических играх и лазертаге — по эмоциям они ничем не уступали молодежи», — отметил руководитель штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Опыт, который пригодится в жизни

Участники признаются, что сборы стали для них настоящим испытанием и возможностью проверить себя. «Мы стреляли из боевого оружия, отрабатывали тактику, движение в группе, учились правильно действовать в разных ситуациях. Впереди у нас еще строевая. Возможно, будет какое-то мероприятие заключительное. Покажем, что мы умеем», — рассказал участник из Волоколамска Георгий. Многие ребята уже задумываются о военной карьере. Так, Ярослав Батов из Орехово-Зуева вдохновился примером старшего брата, который сейчас находится в зоне спецоперации. «Мой брат сейчас находится в зоне специальной военной операции. В зоне боевых действий он возит боеприпасы на точки, где находятся наши бойцы. Военные сборы я посещаю при первой же возможности, потому что я считаю, что важно поддерживать патриотизм в нашей стране», — отметил он.

Безопасность и профилактика

В рамках сборов прошел и образовательный блок с участием руководителей юнармейских отрядов и представителей Ассоциации ветеранов СВО. Основной темой стала профилактика экстремизма и радикализма среди молодежи. «Тема очень важная, острая. В рамках сбора профессиональные инструктора провели профилактические беседы с ребятами и различные мероприятия, связанные с тактической подготовкой», — подчеркнул глава химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров. По итогам сборов участники показали высокий уровень подготовки. Лучшие получили награды, а все без исключения — ценный опыт, который поможет им в будущем.