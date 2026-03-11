Военно-патриотических сборы провели для школьников в Одинцове

Десятиклассники из Немчиновского лицея завершили участие в военно-патриотических сборах, которые прошли в учебно-методическом центре «Авангард» на базе парка «Патриот» Одинцовского округа. Школьникам представилась возможность пройти начальную военную подготовку.

Ребят ждали разные занятия: от тактических учений до меткой стрельбы и основ оказания первой помощи. Кроме того, на базе центра провели множество интересных мероприятий, которые сплотили команду и оставили незабываемые впечатления.

В программе сборов центра «Авангард» используются различные игровые механики, которые позволяют не только отработать на практике полученные знания, но и развить навыки коммуникации, кооперации и лидерства. Сборы длятся пять дней, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством профессиональных инструкторов, педагогов и вожатых.