Шанс для иногородних: как ветеран СВО решился на переезд ради программы «Герои Подмосковья»

Успешно прошедший конкурсный отбор в программу «Герои Подмосковья» капитан запаса Максим Шарин специально переехал, чтобы использовать свой шанс построить успешную карьеру в гражданском секторе. Деталями своей истории мужчина поделился в беседе с РИАМО.

По словам Шарина, он еще во время службы подал заявку для участия в программе «Время героев», а когда закончил свою военную карьеру, то узнал об аналогичном проекте в Московской области, в котором могут принять участие жители других регионов. «Я сам не проживал в Московской области, и для меня было важно, потому что это одна из немногих программ, которая принимала заявки от иногородних», — пояснил он. Отставной офицер добавил, что федеральную и региональную программу он для себя не разделял, но выбрал именно «Героев Подмосковья», потому что туда могли попасть люди из других регионов.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» открылась в марте 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и стала продолжением федерального проекта «Время героев».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, как важна помощь бойцам, которые возвращаются с фронта и хотят снова проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. «В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья". Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья», — уточнил он.

Подать заявку и принять участие в программе могут ветераны специальной военной операции, которые хотят реализоваться в гражданском секторе. Все они проходят конкурсный отбор, а после отправляются на обучение для предстоящей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Каждого из участников проекта курируют наставники из правительства Московской области или муниципалитетов региона.

Как стать слушателем программы «Герои Подмосковья» Такая возможность есть у любого демобилизовавшего участника СВО, имеющего высшее образование и управленческий опыт. Если же военнослужащий в настоящий момент находится в зоне спецоперации, выполняет боевые задачи, то у него есть возможность попасть в резерв для отложенного обучения. Для участия в программе нужно: заполнить анкету на сайте программы герои-подмосковья.рф

написать эссе (также на сайте программы);

пройти тестирование и очное собеседование с экспертами. Обучение длится один год. Всего предусмотрено четыре очных модуля. В межмодульный период есть стажировки в государственных и муниципальных органах под руководством наставника. По итогам обучения нужно будет сдать экзамены. Каждому выпускнику предложат пройти стажировку в правительстве Московской области и органах местного самоуправления региона. Лучшим участникам, прошедшим отбор и завершившим обучение, предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.