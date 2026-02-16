Андрей Воробьев: 3-й модуль программы «Герои Подмосковья» посвятят госуправлению

Третий учебный модуль программы «Герои Подмосковья» начался в Солнечногорске. Его посвятят региональному и муниципальному управлению. Финалисты проекта посетят лекции и будут выполнять практические задания под руководством экспертов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На протяжении 10 дней участники в мастерской управления «Сенеж» будут выступать преподаватели РАНХиГС и представители регионального правительства. Они расскажут о разных направлениях своей работы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Проект «Герои Подмосковья» направлен на подготовку высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в коммерческих организациях на руководящих позициях. Все 65 финалистов программы принимали участие в боевых действиях. «Сегодня стартует третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут, в том числе, об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Учебную программу подготовили с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Финалисты уже прошли два модуля, которые посвятили государственной политике и системе госуправления, а также экономике и финансам. После каждого из них бойцы проходили стажировку под руководством своих наставников. Ими стали главы округов, депутаты Госдумы и Мособлдумы и представители правительства. Очередной модуль программы посвятили региональному и муниципальному управлению. Участники посетят лекции о развитии транспортной инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, социальной политике, ИИ и другие.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — добавил губернатор. В апреле начнется итоговый модуль, посвященный современным технологиям управления. В завершении лучшие участники получат предложения о трудоустройстве или будут зачислены в кадровый резерв.