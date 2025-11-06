06 ноября 2025 19:59 Съезд врачей по вопросам внедрения ИИ в медицину стартовал в Подмосковье 0 0 0 Фото: Александра Степанова / Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В Подмосковье стартовал IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей по вопросам внедрения ИИ в медицину. Участниками форума стали специалисты не только Московской области, но и других регионов России и 11 зарубежных стран. Вместе они обсудили внедрение цифровых инноваций, включая электронные медицинские документы, специализированные системы, а также использование нейросетей при диагностике и лечении заболеваний.

Первый день события проходил в региональном Доме правительства и Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского. Форум собрал врачей-терапевтов, общей практики, узких специалистов, фельдшеров скорой помощи, ординаторов и студентов медицинских вузов. Многие принимали участие в работе секций онлайн.

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба губернатора Московской области

«Сегодня ИИ помогает представителям первичного звена правильно, быстро и четко поставить диагноз. Многофакторный анализ в дистанционном формате позволяет быстро определить у пациента уровень холестерина, артериальное давление и т. д. Это очень важно для качественного проведения диспансеризации и профилактических осмотров», — отметила профессор кафедры терапии МОНИКИ имени Владимирского главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.

Замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий добавил, что от врачей зависит очень многое, поскольку люди к ним прислушиваются. Особенно он поблагодарил ветеранов, заложивших основу российской системы здравоохранения. Также замминистра призвал позаботиться о бойцах с передовой, которые скоро должны вернуться домой. «Московская область, и все вы — в авангарде оказания медицинской помощи, в том числе с применением цифровых технологий», — подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Одной из ключевых тем съезда стало внедрение современных систем. Участников познакомили с технологиями применения ИИ в лучевой диагностике. По словам специалистов Реутовской клинической больницы, нейросеть позволяет выполнить в 1,5-2 раза больше исследований за сутки, тем самым увеличивая доступность оказания медпомощи.

О прорыве в части мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями рассказал директор ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Константин Соболев. Их институт разработал для этого собственную программу, которая заменяет участкового врача на этапе первичной беседы, а после переключает пациента на специалиста. Соболев отметил, что иногда больные даже не понимают, что говорят с ИИ. Также на форуме обсуждали сотрудничество с разработчиками цифровых решений. Те, в свою очередь, заявляли о продвижении от пилотирования к промышленной эксплуатации конкретных продуктов. Например, руководитель департамента развития и продаж ЦФО и СЗФО ООО «СберМедИИ» Олег Лисовский отметил, что этот путь прошел цифровой помощник врача для анализа ЭМК. Илья Просвиркин из Казани рассказал о работе мобильного телемедицинского комплекса «Кама», где ИИ помогает обрабатывать результаты исследований пациентов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На съезде также обсудили и современные подходы в неврологии, восстановление пациентов после инсульта, затронули вопросы сердечно-сосудистых, ревматических и респираторных заболеваний. Уделили внимание и вакцинопрофилактике. Также участники обменялись опытом лечения сахарного диабета.

Одна из секций была посвящена правовым рискам в работе современного врача, поскольку такая проблема существует давно. «Сегодня врач — это не просто клиницист, но еще и психолог, менеджер, а в некоторой степени и юрист. Ведь он сталкивается в своей работе с множеством вопросов. Поэтому для практикующего врача правовая грамотность очень важна», — отметил председатель правления ассоциации «Врачебная палата Московской области», главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Помимо пленарных заседаний, в течение двух дней для участников IX Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области будут работать 18 секций, пройдут различные мастер-классы, круглые столы и дискуссии. В рамках форума опытом работы с коллегами поделятся и медики, которые принимали участие в СВО.