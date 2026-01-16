Сегодня 21:43 Самая масштабная программа. В Подмосковье обновят 425 котельных и тепловых пунктов Воробьев: Подмосковье реализует самую масштабную модернизацию теплоснабжения 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Telegram Подмосковье

В 2026 году в Подмосковье модернизируют 425 объектов теплоснабжения и 258 километров теплосетей. Это самая масштабная программа модернизации в России, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Объем модернизации теплосетей и котельных в 2026 году «В Подмосковье мы реализуем самую масштабную программу модернизации систем теплоснабжения. В этом году приведем в порядок 425 объектов — котельные, блочно-модульные котельные, центральные тепловые пункты и 258 километров теплосетей», — сказал он. Большой объем работ предстоит в Лотошине, Рузе и Чехове, где отремонтируют 15, 14 и девять котельных соответственно. Губернатор Подмосковья анонсировал обновление теплосетей в Зарайске, Павловском Посаде, Одинцове, Электростали и Чехове.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Telegram

Модернизация 123 котельных и 58 километров сетей в Павловском Посаде, Егорьевске, Домодедово, Одинцовском округе пройдет в сотрудничестве с «Газпромом». В общей сложности перемены затронут почти 14 тысяч домов, более трех тысяч соцобъектов и 2,1 миллиона жителей. Цифровизация ЖКХ в Подмосковье «Мы продолжаем активную цифровизацию отрасли ЖКХ. Эта работа уже дает результат. В новогодние каникулы число жалоб на аварии сократилось на 14% по сравнению с прошлым годом, несмотря на более холодную погоду. Среднее время устранения сбоев — всего два часа», — сообщил Воробьев. Общее количество обращений за последний год сократилось на 41%, со 145 до 86 тысяч. Глава Московской области связал это с использованием цифрового контроля.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Telegram

Датчики давления, температуры и расхода работают на 2363 котельных и 1140 ЦТП, а водозаборные узлы, канализационные насосные станции и очистные сооружения оснащены системами контроля уровня воды и состояния оборудования. ЖКХ-Центр аккумулирует собранные данные в электронной системе мониторинга «Контур.ЖКХ». В случае отклонений раздастся автоматический сигнал, и бригада отправится на место. Ранее Воробьев доложил о планах обновления системы ЖКХ в Подмосковье президенту России Владимиру Путину. На одну только модернизацию теплоснабжения в 2026 году предусмотрены 34 миллиарда рублей.