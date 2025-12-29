Сегодня 14:16 «Радикальное обновление». Андрей Воробьев — о планах по модернизации ЖКХ в Подмосковье Андрей Воробьев доложил Путину о планах по модернизации ЖКХ в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

ЖКХ

Андрей Воробьев

Владимир Путин

Газпром

Ремонтные работы

Масштабную программу обновления системы ЖКХ реализуют в Подмосковье. В регионе ремонтируют и строят новые сети тепло-, водо- и электроснабжения. В результате жители получают надежный доступ к важным ресурсам. О планах по улучшению коммунальной инфраструктуры губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину.

В Подмосковье реализуют самую масштабную программу модернизации теплоснабжения в России. В 2024 году она предусматривала 13,3 миллиарда рублей вложений, в 2025-м — 42 миллиарда, а в 2026-м — 34 миллиарда. «Сегодня наша задача в трехлетнем периоде — радикально или заметно обновить теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и энергоснабжение. Сегодня мир цифры, очень много дата-центров, большое потребление энергоприборами. И обо всем этом мы думаем», — сказал Воробьев. Теплоснабжение В этом году в регионе обновили более 330 километров теплосетей, а также 22 центральных тепловых пункта. В программу 2026 года вошли еще 180 километров труб, 130 котельных и 66 ЦТП. В работе активно применяют механизм государственно-частного партнерства. Так, совместно с «Газпромом» ремонт проведут в Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Клину, Пушкино и Серпухове.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Более 2,7 тысячи котельных в Подмосковье оснастили умными датчиками, которые измеряют температуру и давление горячей воды. Специальная система анализирует данные, а о любом отклонении от нормы моментально сообщают оперативному дежурному Центра ЖКХ. Это позволяет быстро реагировать на сбои и проводить аварийные работы. Электроснабжение В уходящем году в Подмосковье отремонтировали и построили более 2,5 тысячи километров линий электропередачи, а также порядка 1,2 тысячи трансформаторов. Совместно с «Россетями» в ближайшие пять лет проведут масштабную программу модернизации, в которую инвестируют 279 миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Водоснабжение Более 100 объектов водоснабжения и водоотведения в Подмосковье обновили в 2025 году. В их число вошли 49 ВЗУ и семь очистных сооружений. В 2026 году запустят еще 119 объектов. Систему также начали оснащать умными датчиками. «Большой национальный проект по экологии по очистным сооружениям. Мы их строим очень масштабно, порядка 30 крупных очистных сооружений мы строим по этой программе», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Газификация Порядка 136 тысяч жилых домов подключили к газу в Подмосковье за пять лет. Это около 360 тысяч человек, среди которых бойцы СВО, многодетные семьи, одинокие пенсионеры и малоимущие. До 2030 года количество газифицированных домохозяйств по программе достигнет 160 тысяч. «Мы стараемся планировать так, чтобы в первую очередь получали газ те, кто находится в населенных пунктах, но и дальше развиваем наши малые коттеджные поселки. Но то, что для каждой семьи, для каждого человека это важно, это факт», — подчеркнул Воробьев.