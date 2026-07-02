Сегодня 15:57 Руководитель агропредприятия Ася Исаева примет участие в выборах в Мособлдуму 0 0 0 Подмосковье

Сельское хозяйство

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«Единая Россия»

Асе Исаевой — всего 25, но она уже входит в число руководителей аграрного холдинга «ОСП Агро». Юрист по профессии, девушка успешно совмещает основную работу с партийной и общественной деятельностью: курирует партийный проект «Российское село» в Московской области.

По инициативе Аси Исаевой год назад в Емельяновской средней школе при поддержке «ОСП Агро» был открыт агротехнологический класс. Скоро появится еще один. Здесь школьников готовят к поступлению в вузы и колледжи аграрного профиля и дальнейшей работе в агропромышленном комплексе. В программе — углубленное изучение биологии, химии, математики и физики, а также практические занятия. «ОСП-Агро» помогает классу с оборудованием. В распоряжении ребят — гидропонные установки, интерактивный тренажер-симулятор, микроскопы и многое другое. По словам учителя химии и биологии Емельяновской школы Дениса Суханова, ребята с удовольствием посещают занятия, и многие из них уже выбрали сельское хозяйство своей будущей профессией. «Дети открыты такому формату: здесь есть и теория, и практика. Они бывают на предприятиях с экскурсиями, видят, как все работает. Ася проводит для них лекции по сельскому хозяйству, а иногда и кулинарные мастер-классы: чтобы знать, что и как выращивать, нужно понимать вкусы продуктов, овощей, зелени», — говорит Денис Суханов.

Как председатель местной организации «Союз женщин России» Ася Исаева занимается вопросами социальной поддержки одиноких пенсионеров и принимает участие в сборе гуманитарной помощи в зону СВО. Успешно пройдя процедуру предварительного голосования «Единой России», она намерена перейти от локальных задач к решению проблем на региональном уровне. Свою победу она воспринимает не как личный успех, а как кредит доверия. Сельское хозяйство для нее не просто работа, а настоящее призвание. Ася убеждена: развитие АПК — это ключ к процветанию сельских территорий. По ее словам, сильный агропромышленный комплекс дает рабочие места, привлекает молодежь и развивает инфраструктуру. А в центре всего, убеждена она, должен быть человек: «Для меня самое важное — сплоченный коллектив. Какие бы технологии ни появлялись, именно люди — главная ценность. Поэтому так важно создавать условия, чтобы молодежь оставалась на селе». Среди главных приоритетов в своей дальнейшей работе девушка называет развитие сельских территорий. Свое село Ася видит местом, где хочется жить: «Здесь природа, свежий воздух, развитая инфраструктура, возможность заниматься спортом. Мне очень нравится наше Подмосковье: здесь много достопримечательностей и всегда есть где провести досуг», — делится она.

По словам жительницы Коломны и члена Озерского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Раисы Комаровой, Ася Исаева не остается в стороне от общественной работы, будь то плетение сетей, заливка свечей или организация мероприятий. «Мы давно знакомы с Асей — она очень умная, творческая девушка. Искренне интересуется нашими проблемами и старается найти решение. Мы рады, что Ася стала победителем предварительного голосования. Молодые, энергичные и неравнодушные люди очень нужны во власти», — считает Раиса Валентиновна. В Московской области по Народной программе «Единой России» внедрены различные меры поддержки агропромышленного комплекса, благодаря которым за пять лет реализовано более 100 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 140 миллиардов рублей. Созданы 11 тысяч новых рабочих мест — в отрасли заняты свыше 100 тысяч жителей Подмосковья. Для сельхозпроизводителей региона предусмотрено около 40 видов мер господдержки — субсидий и грантов. Подмосковье занимает первое место в стране по объему тепличного производства овощей и лидирует по объемам переработки сельхозпродукции, а также производству сыров: каждый пятый килограмм отечественного сыра производится в Московской области. Агрохолдинг «ОСП Агро» — крупнейшее предприятие региона, которое вносит серьезный вклад в экономику Подмосковья. Здесь работает свыше 600 сотрудников, средняя зарплата на предприятии — свыше 110 тысяч. Предприятие занимается молочным животноводством, овощеводством, производством кормов и зерна, а также выращиванием картофеля. На средства «ОСП-Агро» построены спортивные площадки в деревнях округа, в деревне Емельяновка благоустроен парк, приведены в порядок несколько сельских дорог.