Рост товарооборота и развитие промышленности. Воробьев – о расширении сотрудничества Подмосковья и Узбекистана

В Одинцове в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит II Совет регионов России и Узбекистана. О совместных проектах республики и Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Главой российской делегации на мероприятии, организованном Министерством экономического развития России совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и правительством Московской области, стал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. В состав группы вошли представители свыше 40 регионов. Успешное сотрудничество и устойчивый товарооборот Подмосковье и Узбекистан долгие годы реализуют совместные проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, культуры, образования и в других. «Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке правительства РФ, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он напомнил, что за минувшие полтора года Московскую область посетили делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской областей, чтобы перенять опыт коллег.

«В 2024-м подписали меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке „Иннопром“ — о развитии сотрудничества с Ташкентской областью», — добавил глава региона. Губернатор обратил внимание на устойчивый рост товарооборота между Московской областью и Республикой Узбекистан. В прошлом году он достиг 833 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем в 2020 году. Примерно 8% всего товарооборота между Россией и Узбекистаном приходится на Московскую область. Более того, только за первые шесть месяцев текущего года этот показатель увеличился на 12,2%. «Второй Совет регионов России и Узбекистана вызывает еще больший интерес, чем первое подобное мероприятие, прошедшее в прошлом году в Ташкенте. В развитие сотрудничества сегодня будет подписано около двух десятков совместных документов. Важно переводить достигнутые договоренности в дорожные карты, планировать конкретные мероприятия и сроки их выполнения», — отметил Денис Мантуров.

Он также зачитал участникам приветственное слово президента Владимира Путина и напомнил, что в российских регионах создают новые торговые дома и оптово-распределительные центры, а также развивают уже имеющиеся.

«В частности, здесь, в Московской области, такую роль выполняет агрохаб „Селятино“, принимающий плодоовощную продукцию из Джизака», — пояснил первый заместитель председателя правительства России. Совместные проекты Подмосковья и Узбекистана Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал о проектах, которые Подмосковье успешно реализует совместно с Узбекистаном. Так, мытищинский завод «Метровагонмаш» уже почти 50 лет сотрудничает с Ташкентским метро. Только с 2019 года городу передали 164 современных вагона. Кроме того, предприятие «Щелково Агрохим» возвело крупный завод по производству средств защиты растений в Самаркандской области, что позволяет в полной мере покрыть потребности республики в таких веществах. «Компания Металл Профиль» из Лобни открыла производство металлочерепицы с особым защитным покрытием в Ташкенте. Продукция отличается устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и способна долгое время сохранять цвет, что особенно важно для жаркого климата. Одинцовское предприятие «DoorHan» открыло в столице Узбекистана дочернюю компанию по выпуску автоматических секционных ворот и роллетных конструкций, а группа компаний «Черноголовка» — завод по производству воды в бутылках, безалкогольных напитков и детского питания в Ташкентской области.

Компания «Деловое партнерство» (BIENNALE) из Подольска открыла в столичном регионе предприятие по переработке фруктов и производству фруктово-ягодных наполнителей.

Присутствие в Узбекистане также расширяет маркетплейс Wildberries, реализующий ряд совместных проектов с Подмосковьем. На территории республики уже действуют свыше 100 пунктов выдачи заказов. Кроме того, в стране открыли сортировочный центр площадью три тысячи квадратных метров и склад площадью 53 тысячи квадратных метров. Скоро в Ташкентской области построят логистический центр, площадь которого составит 180 тысяч квадратных метров. Новые этапы сотрудничества В планах — реализация целого ряда значимых совместных проектов Подмосковья и Узбекистана. Так, «Люберецкий завод Монтажавтоматика» запустит производство силовых трансформаторов мощностью 220-500 киловатт в Андижанской области. Истринская компания «Инфаприм» откроет в Ташкентской области предприятие, где будут выпускать заменители грудного молока. Не менее важной частью сотрудничества остаются проекты в сферах здравоохранения и образования. «В Красногорске в рамках президентского проекта открыт Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Туда приезжала делегация из Ферганской области, опытные врачи. Они пообщались с нашими специалистами, обменялись опытом», — рассказал Андрей Воробьев. Кроме того, он напомнил о реализации гуманитарного проекта: учащиеся из Узбекистана посетили гимназию имени Примакова, где познакомились с подмосковными школьниками и обсудили с ними волнующие темы.

«Приезжали также учителя и директора школ, обменивались методиками, опытом преподавания. Считаем эту работу очень важной и полезной для взаимопонимания и дружбы наших стран», — отметил губернатор.

Сотрудничество в сфере культуры между Подмосковьем и республикой также процветает. В Истре открыли выставку «Свет между мирами», которую организовали Музей имени И. В. Савицкого в Нукусе и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». В экспозиции представлены свыше 160 работ 40 художников. На открытии присутствовали помощник президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева и чрезвычайный и полномочный посол страны в России Ботиржон Асадов.

Все желающие могут до 8 ноября посетить выставку, на которой уже побывали свыше 40 тысяч человек.

Разработки подмосковных компаний В рамках II Совета регионов России и Узбекистана также открыли экспозицию, где можно ознакомиться с проектами разных областей. На стенде Московской области установили макет государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе, продемонстрировали промышленных роботов, предназначенных для работы на складах, созданных компанией «Комитас», а также роботов-футболистов, разработанных на базе Московского физико-технического института, который находится в Долгопрудном.

«Мы участвуем в крупнейших международных соревнованиях по робофутболу, таких как RoboCup и FIRA. Участники со всего мира там борются, кто лучше напишет алгоритмы для роботов. И мы значительно преуспеваем в таких состязаниях», — пояснила программист Елизавета Гриненко.

Предприятие создает своих роботов полностью из отечественных компонентов. Устройства передают в школы, чтобы ученики могли освоить языки программирования, сборку, мехатронику и другие аспекты робототехники. Кроме того, на выставке демонстрируют народные художественные промыслы Подмосковья, среди которых дулевский фарфор, жостовская и гжельская росписи, а также федоскинская лаковая миниатюра.