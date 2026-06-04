04 июня 2026 17:59 Роботизация, ИИ и новые мощности. Воробьев — о новых проектах по развитию молочной отрасли в Подмосковье Воробьев обсудил развитие молочной отрасли в Подмосковье на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Планы по развитию молочной отрасли в Подмосковье обсудили на полях Петербургского международного экономического форума. Реализацию масштабных инвестпроектов и модернизацию комбината «Чеховский» рассмотрели губернатор Андрей Воробьев, генеральный директор компании «Логика молока» Якуб Закриев и председатель совета директоров Руслан Алисултанов.

Молочная отрасль — одно из основных направлений АПК в регионе. Подмосковье ежегодно сохраняет лидерские позиции по производству кисломолочной продукции. Только в прошлом году объем выпуска вырос на 14,4%. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе предприятий, инвесторов и технологических команд. «Для дальнейшего роста важно укреплять сырьевую базу. У нас реализуется 10 инвестиционных проектов по производству и переработке молока. В Клину ввели ферму на 800 голов, строим объекты в Домодедово и Серебряных Прудах, в Сергиевом Посаде будет создан крупный молочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Флагманская площадка «Логики молока» находится в Чехове. На крупном комбинате ежегодно выпускают до 430 тысяч тонн продукции. Там активно внедряют умные решения: роботизацию, автоматическую отгрузку, ИИ-контроль качества. Компания стала одним из лидеров по производству свежих молочных продуктов, детского питания и товаров на растительной основе. Она включает 13 заводов и 12 регионах, а также 26 складов и 47 кросс-доков. Предприятие выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Даниссимо», «Тема», «Растишка», BIO Balance, «Актуаль», «Петмол» и Planto. Внедряемые технологии позволяют высвободить ручной труд сотрудников, которые благодаря программам переобучения повышают свою квалификацию и получают более востребованные специальности. Качество работ контролируют искусственный интеллект и рентген-сканеры.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас на базе комбината создают центр для научно-исследовательских работ, который запустят в начале 2027 года. «Развитие компании за счет создания новых производственных площадок в этом регионе является логичным шагом для развития нашей компании. Уверен, что наше тесное сотрудничество с администрацией Московской области позволит нам создать здесь один из крупнейших в России центров по производству востребованной и современной продукции АПК», — сказал Якуб Закриев.