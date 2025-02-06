Темой ПМЭФ-2025 станет развитие внутреннего рынка потребления

Петербургский международный экономический форум состоится в 2025 году с 18 по 21 июня. Одной из главных тем станет развитие внутреннего рынка, сообщила пресс-служба ПМЭФ.

В условиях глобальных изменений особое внимание уделят формированию экономики предложения, которая удовлетворит большой внутренний спрос на отечественную продукцию и даст новый импульс развитию производства и повышению конкурентоспособности российских предприятий. На форуме обсудят ключевые экономические меры, направленные на поддержку внутреннего рынка.

«Три года работы в условиях самых жестких в мировой истории санкций со всей ясностью демонстрируют миру, сколь высок потенциал у нашей экономики. Ее рост в 2023 году не только посрамил западных прогнозистов, но и поставил вопрос ребром внутри страны», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, рост сектора ВПК, строительной отрасли и основных видов экономической деятельности подтверждает высокий потенциал внутреннего рынка. На ПМЭФ уже рассматривали темы перехода к многополярной модели мировой экономики, передовые технологии и стратегические ориентиры, обеспечивающие конкурентоспособность страны.

В рамках форума подписывались важные соглашения, направленные на развитие внутреннего рынка. Особое внимание традиционно уделяется инновациям в сфере здравоохранения, медицины и фармпромышленности. ПМЭФ-2025 станет платформой для выработки стратегий, направленных на технологический суверенитет, развитие экспортно ориентированных отраслей и модернизацию инфраструктуры.