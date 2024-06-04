Итоги акции «Судебные приставы — детям» подвели в Подмосковье. В этом году удалось взыскать 880 миллионов рублей алиментов. Об этом и других подробностях прошедших мероприятий рассказал руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Андрей Тагаев в интервью с Ксенией Присекиной на 360.ru .

Акция «Судебные приставы — детям» проводится ежегодно. В этом году она прошла с 20 мая по 3 июня. Ее главная цель — обратить внимание граждан Московской области на проблематику, связанную с взысканием алиментов, а также на защиту прав детей.

Тагаев отметил эффективность комплекса «Дорожный пристав». Оборудование считывает номер авто, после чего происходит обработка базы данных судебных приставов. Если человек является должником, то автомобиль арестовывают прямо на дороге.

«Нами в эти дни проводятся усиленные рейдовые мероприятия. Мы выходим на дорогу и у нас есть специальное оборудование, позволяющее по номеру автомобиля определить является ли это лицо должником. Мы вместе останавливаем и ведем работу с транспортными средствами должников», — рассказал Андрей Тагаев.

На сегодняшний день специалистам удалось добиться 90% реализации взыскания права на получения алиментов. При этом с оставшимися должниками ведется постоянная работа. Судебные приставы на регулярной основе понуждают их к оплате.

«В этом году нами было взыскано 880 миллионов рублей в пользу взыскателей по алиментным платежам. Это на 123 миллиона больше чем в прошлом году. С начала года на исполнении у нас находилось 34 тысячи исполнительных производств этой категории», — отметил Тагаев.

Тагаев подчеркнул, что в распоряжении судебных приставов есть два основных инструмента для борьбы с неплательщиками. Первый — ограничение выезда за пределы Российской Федерации, а второй — ограничение должника в специальном праве.

«Эта норма наступает с того момента, как у должника появляется сумма задолженности более 10 тысяч. С этого момента мы имеем право ограничить его в выезде, либо ограничить его в праве управления транспортным средством. То есть из статуса водителя он переходит в статус пешехода. Это достаточно эффективные две меры воздействия», — добавил Тагаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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