Реконструкция парков и создание новых зон отдыха. Воробьев — о планах по благоустройству в Люберцах до 2028 года

В Люберцах продолжается масштабное обновление общественных пространств. О планах по благоустройству и развитию новых зон отдыха в округе рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новые точки притяжения для жителей Во время рабочей поездки в Люберцы губернатор посетил парк «Дружба», расположенный возле озера Черного, и пообщался с местными жителями. Современное общественное пространство создали при совместном участии Подмосковья и Москвы, поскольку территория связывает микрорайон Зенино в Люберцах и столичный район Некрасовка.

«Сегодня приехали на благоустроенную территорию, которую мы привели в порядок совместными усилиями с мэром Москвы. Назвали ее символично — парк „Дружба“. Был очень большой запрос от жителей (здесь проживает порядка 160 тысяч человек) обустроить пространство у озера Черного и, конечно, связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим, у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тысяч гостей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме того, в микрорайоне Зенино в 2027 году планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, в состав которого войдут два бассейна и два тренажерных зала. Парк, объединивший Москву и Подмосковье Возведение пешеходного моста через озеро Черное началось летом 2024 года. Благодаря новому маршруту жители микрорайона получили более быстрый доступ к станции метро: время пути сократилось примерно с 40–45 до 25–30 минут пешком. Также мост получил дополнительный выход в парковую зону. Для прогулок вдоль берега оборудовали экотропу длиной 670 метров, которая позволила создать единый прогулочный маршрут общей протяженностью почти два километра.

Комплексное благоустройство территории вокруг озера началось осенью 2024 года и завершилось спустя год. На подмосковной стороне появились современная воркаут-зона, детская площадка, амфитеатры, места для отдыха с шезлонгами и качелями, а также площадки для пикников. Со стороны Москвы обустроили несколько игровых и спортивных площадок, зоны для футбола, баскетбола, волейбола и тенниса, скейт-парк, места для отдыха и другие объекты. Всю территорию оснастили системой видеонаблюдения, освещением и элементами безбарьерной среды.

«Я живу в Люберцах с 2021 года, и за это время изменения произошли заметные. Мы все очень долго ждали этот парк. Теперь в пешей доступности станция метро, есть место рядом с домом, где можно проводить время всей семьей — гулять с детьми, заниматься спортом, кататься на велосипедах, да и просто любоваться видом с набережной. А вечером здесь включается красивая подсветка», — рассказала местная жительница Кристина Еремина. Более 70 общественных пространств обновят в этом году В 2026 году программа благоустройства охватит свыше 70 общественных территорий Московской области. Работы проводят в парках, лесопарках, скверах, набережных и пешеходных зонах. Дополнительно планируют привести в порядок 56 небольших скверов. Среди уже завершенных проектов — обновленная мемориальная площадь в Лобне и благоустроенная набережная Стахановского озера в Электрогорске.

В ближайшее время планируется завершить работы на проспекте Победы в Ступине, в сквере «Блюдечко» в Коломне, на улице Октября в Реутове и в сквере «Заводской» в Ликино-Дулеве.

До конца текущего года в Люберцах намерены завершить благоустройство Летнего парка, территории возле мемориала павшим в локальных конфликтах на Октябрьском проспекте, второй очереди лесопарка «Лесная опушка» и сквера на улице Дружбы. На 2027 год намечены более масштабные преобразования. В программу включили обновление Кореневского и Красковского карьеров, первый этап реконструкции Центрального парка со стороны Смирновской улицы, благоустройство сквера Победы около Верхнего пруда в Дзержинском и создание новой зоны отдыха на набережной Дзержинского карьера. Развитие лесопарков Особое внимание в регионе уделяют лесопарковым территориям, которые становятся все более востребованными среди жителей. Только за прошлый год их посетили около 93 миллионов человек.

В 2026 году работы запланированы на 11 лесопарковых объектах, включая «Волхонку» в Богородском округе и «Лечищево» в Истре. Уже в августе предполагается завершить вторую очередь благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе, а в сентябре — открыть после обновления лесопарк «Массовка» в Дедовске и лесопарк «Восьмидорожье» в Раменском.