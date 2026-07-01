Региональный форум волонтеров старшего поколения провели в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуеве прошел второй форум «серебряных» добровольцев регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Участниками встречи стали около 100 активистов старшего поколения.
Пожилые волонтеры своим примером доказывают, что помогать людям и приносить пользу обществу можно в любом возрасте.
Они участвуют в экологических акциях, поддерживают культурные и спортивные мероприятия, а сейчас, конечно, вносят колоссальный вклад в помощь фронту. Мы проводим этот форум во второй раз, и я уверена, что он станет нашей доброй ежегодной традицией.
Екатерина Швелидзе
министр информации и молодежной политики Московской области
Движение объединяет женщин старше 60 лет и мужчин старше 65 лет. Для многих участников добровольчество стало возможностью вести активную жизнь после выхода на пенсию, находить единомышленников и применять свой опыт в общественно полезных проектах.
Программа форума включала посещение пункта по плетению маскировочных сетей, образовательные лекции о развитии движения «Волонтеры Подмосковья», участие в грантовых конкурсах и наставничестве. Отдельное внимание уделили профилактике эмоционального выгорания.
Менеджер федеральной программы «Молоды душой» благотворительного фонда «Внуки» Яна Халгаева рассказала добровольцам, как сохранять внутренний ресурс, соблюдать баланс между помощью другим и заботой о собственном здоровье, а также предотвращать эмоциональное истощение.
Среди участников форума были волонтеры, которые ежедневно занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи военнослужащим.
Для меня волонтерство — это не просто хобби, а образ жизни и ответственность. Когда ты видишь, как твои руки создают то, что защищает наших ребят, понимаешь, что возраст здесь не имеет значения. Форум дал огромный заряд мотивации. Видеть столько единомышленников, обмениваться опытом с теми, кто плечом к плечу делает одно большое дело, бесценно.
Ольга Ефимова
Добровольцы обсудили планы на будущее и поделились успешными практиками реализации волонтерских инициатив.
Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Сведения о том, как присоединиться к общему делу, доступны по ссылке.