Региональные доплаты к пенсии оформили более 270 тысяч жителей Подмосковья

Во всем мире 1 октября отмечают День пожилого человека. В Московской области действует налаженная система поддержки жителей старшего поколения.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что этот день — очередной повод выразить искреннюю благодарность тем, кто всю жизнь трудился, защищал родину и воспитывал детей, строя будущее России.

«Крайне важно, чтобы каждый прожитый год был наполнен не только заботой и вниманием, но и возможностью жить полноценной, активной и комфортной жизнью. Для этого в Московской области выстроена комплексная система поддержки граждан старшего поколения: это различные дополнительные социальные выплаты, доступная медицинская помощь, развитие программы „Активное долголетие“, где каждый может найти компанию и занятие по душе», — пояснил Брынцалов.

В числе мер поддержки — санаторно-курортное лечение. В 2025 году для пенсионеров, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов (33 200 рублей), закупили 11 800 путевок в санатории Краснодарского края, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, средней полосы России и Подмосковья.

Бесплатное зубопротезирование предоставляют ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла и реабилитированным лицам. Пенсионеры и люди предпенсионного возраста без льготного статуса могут получить протезирование, если среднедушевой доход семьи не превышает 41 500 рублей. В первом полугодии услугой воспользовались 8 700 человек.

Для нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах предусмотрены денежные выплаты. Их получают граждане, не имеющие инвалидности, с доходом ниже трехкратной величины прожиточного минимума (49 800 рублей). В 2025 году выплату получили 2 231 человек.

Ежемесячные начисления по уходу за инвалидами первой и второй группы составляют 27 902 рубля. С начала года помощью воспользовались 2 894 человека.

Для неработающих пенсионеров действует региональная социальная доплата к пенсии, доводящая доход до прожиточного минимума — 16 600 рублей. Ее получают 273 959 человек. Ежемесячная денежная компенсация одиноко проживающим пенсионерам от 65 лет и старше составляет тысячу рублей, а при проживании в Подмосковье более 10 лет доход увеличивается до 20 тысяч рублей. Численность получателей — 216 579 и 37 715 человек соответственно.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг получают граждане, чьи расходы превышают допустимую долю (22%). В первом полугодии 2025 года таких людей было 95 597. Для одиноких пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума предусмотрена компенсация 100% за занимаемую жилую площадь (2 086 человек).

Ежемесячную выплату в размере 1 151 рубля предоставляют жителям с трудовым стажем 50 лет и более, не отмеченным наградами. ее получают 18 446 человек.

Компенсация взноса на капитальный ремонт положена одиноко проживающим и семьям пенсионеров: 50% — после 70 лет, 100% — после 80 лет (81 635 человек).

Ежемесячная компенсация расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами составляет 30% для пенсионеров, 50% — после 70 лет, 100% — после 80 лет. Ее получают 423 915 человек.

Государственную социальную помощь предоставляют пенсионерам с доходом ниже 24 900 рублей (13 403 человека), а экстренную помощь оказывают при доходе ниже 19 302 рублей (20 607 человек).