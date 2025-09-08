Обучение для участников образовательной программы «Герои Подмосковья» началось в мастерской управления «Сенеж». Из 2,4 тысячи кандидатов отобрали 70 лучших финалистов, которые будут осваивать госуправление под руководством профессионалов. Важность поддержки бойцов после их возвращения домой отметил губернатор Андрей Воробьев .

«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных кадров среди участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях. На базе мастерской управления «Сенеж» они будут изучать основы государственного и муниципального управления, экономики и многое другое, а также пройдут стажировку под руководством опытных наставников. Ими станут представители регионального правительства, депутаты и главы округов, которых закрепят за каждым финалистом.

Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья.

Как проходит обучение?

Присоединиться к программе могли все желающие бойцы СВО с высшим образованием и управленческим опытом. В ходе отбора они писали эссе, проходили тестирование и собеседование с кадровыми аналитиками.

Курс разработали совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Как отметил ее директор Олег Кондратенко, многое было взято из программы-предшественника «Время Героев». По окончании очных образовательных модулей участники будут заниматься дистанционно и вести большую самостоятельную работу.

«То, что вы сделали для страны, — это невероятный подвиг. Для нас очень важно, чтобы вы усвоили новые знания, получили новые компетенции и могли продолжать служить Родине», — отметил он.