«Реализуют себя с нашей поддержкой». Андрей Воробьев — о кадровой программе «Герои Подмосковья»
Андрей Воробьев: 70 бойцов СВО начали обучение по программе «Герои Подмосковья»
Обучение для участников образовательной программы «Герои Подмосковья» началось в мастерской управления «Сенеж». Из 2,4 тысячи кандидатов отобрали 70 лучших финалистов, которые будут осваивать госуправление под руководством профессионалов. Важность поддержки бойцов после их возвращения домой отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных кадров среди участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях. На базе мастерской управления «Сенеж» они будут изучать основы государственного и муниципального управления, экономики и многое другое, а также пройдут стажировку под руководством опытных наставников. Ими станут представители регионального правительства, депутаты и главы округов, которых закрепят за каждым финалистом.
Важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья.
Андрей Воробьев
Как проходит обучение?
Присоединиться к программе могли все желающие бойцы СВО с высшим образованием и управленческим опытом. В ходе отбора они писали эссе, проходили тестирование и собеседование с кадровыми аналитиками.
Курс разработали совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Как отметил ее директор Олег Кондратенко, многое было взято из программы-предшественника «Время Героев». По окончании очных образовательных модулей участники будут заниматься дистанционно и вести большую самостоятельную работу.
«То, что вы сделали для страны, — это невероятный подвиг. Для нас очень важно, чтобы вы усвоили новые знания, получили новые компетенции и могли продолжать служить Родине», — отметил он.
Во время стажировок участники смогут попробовать свои силы на конкретных практических задачах в разных направлениях. Они изучат нормативно-правовую базу, принципы госуправления и познакомятся с командами своих наставников.
В завершение лучшие финалисты получат предложения о трудоустройстве или зачисление в кадровый резерв.