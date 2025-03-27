Прием заявок на кадровую программу «Герои Подмосковья» продлится до 30 апреля

Демобилизованные участники спецоперации смогут построить карьеру на госслужбе или открыть собственное дело. Для этого в Московской области запустили уникальную кадровую программу: на протяжении года бойцы будут посещать стажировки под руководством опытных наставников, развивать лидерские качества и получать новые знания. Прием заявок в проект «Герои Подмосковья» продлится до 30 апреля.

Образовательную кадровую программу запустили в Подмосковье по поручению президента. Она даст возможность бойцам реализовать себя на государственной или муниципальной службе, а также в бизнесе, получив уникальные знания и опыт.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Условия участия в программе «Герои Подмосковья»

В кадровой программе могут принять участие действующие или бывшие бойцы СВО с российским гражданством, которые имеют диплом о высшем образовании. Регистрация на территории Подмосковья при этом не обязательна.

Кроме того, пройти обучение могут те, кто уже участвовал в аналогичных федеральных или региональных проектах.

Как будет проходить обучение

Образовательная программа рассчитана на один календарный год. Участникам помогут развить управленческие навыки и построить карьеру в государственной и частно-корпоративной сфере. Они будут посещать стажировки в органах власти под руководством опытных наставников.

Лучшие получат предложения о работе или будут зачислены в кадровый резерв.

Сроки образовательной программы

Заявки на участие в программе будут принимать до 30 апреля.

К заявлению и всем необходимым документам необходимо приложить заполненную анкету и эссе. После этого кандидаты пройдут тестирование — оно состоится с 1 по 4 мая, а также в дополнительные даты — с 26 по 29 мая. Затем для бойцов проведут собеседование, а 1 июля финалистов зачислят на программу.

Само обучение начнется 15 сентября и продлится один год.

Как подать заявку на участие

Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, заполнить анкету, прикрепить эссе и дождаться приглашения на тестирование.